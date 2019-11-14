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Коли можуть запровадити закон
про подвійне громадянство...

Коли можуть запровадити закон про подвійне громадянство...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:42

Коли можуть запровадити закон про подвійне громадянство...

Пропонуємо до обговорення:
Подвійне громадянство в Україні можуть запровадити вже до кінця року, якщо за розробку відповідного законопроєкту візьмуться депутати правлячої фракції або президент.

Дивися повний текст Коли можуть запровадити закон про подвійне громадянство - МЗС.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:43

"Новым проектом предлагается снять санкционные нормы при приобретении другого гражданства украинцами" - это очень важно убрать несуществующие ограничения. Я получил второе гражданство и нигде этого не скрываю. Показывал второй паспорт всем от военкомата до таможни и полиции и что - ничего. Потому что в законодательстве даже мизерного штрафа не предусмотрено.

Клованы.
Dear_Sir
 
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