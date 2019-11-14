Подвійне громадянство в Україні можуть запровадити вже до кінця року, якщо за розробку відповідного законопроєкту візьмуться депутати правлячої фракції або президент.
Дивися повний текст Коли можуть запровадити закон про подвійне громадянство - МЗС.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:42
Коли можуть запровадити закон про подвійне громадянство...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли можуть запровадити закон про подвійне громадянство - МЗС.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:43
"Новым проектом предлагается снять санкционные нормы при приобретении другого гражданства украинцами" - это очень важно убрать несуществующие ограничения. Я получил второе гражданство и нигде этого не скрываю. Показывал второй паспорт всем от военкомата до таможни и полиции и что - ничего. Потому что в законодательстве даже мизерного штрафа не предусмотрено.
Клованы.
Додано: Суб 16 лис, 2019 00:36
Re: Коли можуть запровадити закон про подвійне громадянство.
А человеку с двойным гражданством можно землю покупать?
Чувствуете откуда воняет?
Додано: Суб 16 лис, 2019 01:01
А какая разница? Ну напишите вы что нельзя и как это проверить? Если человек сам второй паспорт не вытащит - никак. А даже если и вытащил, то завтра может заявить что вышел, усьо, нэма. Ни одна страна не раскрывает сведения о своих гражданах подобного рода. Напишет МИД запрос - а в ответ тишина. Исключение составляют только запросы по линии Интерпол.
Додано: Суб 16 лис, 2019 12:41
Зачем покупать? Можно принять в дар, в наследство, забрать за долги по ипотеке.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Суб 16 лис, 2019 12:58
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