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Коли можуть запровадити закон
про подвійне громадянство...

Коли можуть запровадити закон про подвійне громадянство...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:42

Коли можуть запровадити закон про подвійне громадянство...

Пропонуємо до обговорення:
Подвійне громадянство в Україні можуть запровадити вже до кінця року, якщо за розробку відповідного законопроєкту візьмуться депутати правлячої фракції або президент.

Дивися повний текст Коли можуть запровадити закон про подвійне громадянство - МЗС.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:43

"Новым проектом предлагается снять санкционные нормы при приобретении другого гражданства украинцами" - это очень важно убрать несуществующие ограничения. Я получил второе гражданство и нигде этого не скрываю. Показывал второй паспорт всем от военкомата до таможни и полиции и что - ничего. Потому что в законодательстве даже мизерного штрафа не предусмотрено.

Клованы.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 00:36

Re: Коли можуть запровадити закон про подвійне громадянство.

А человеку с двойным гражданством можно землю покупать?
Чувствуете откуда воняет?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 01:01

  p_a_l написав:А человеку с двойным гражданством можно землю покупать?
Чувствуете откуда воняет?


А какая разница? Ну напишите вы что нельзя и как это проверить? Если человек сам второй паспорт не вытащит - никак. А даже если и вытащил, то завтра может заявить что вышел, усьо, нэма. Ни одна страна не раскрывает сведения о своих гражданах подобного рода. Напишет МИД запрос - а в ответ тишина. Исключение составляют только запросы по линии Интерпол.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 12:41

  p_a_l написав:А человеку с двойным гражданством можно землю покупать?
Чувствуете откуда воняет?

Зачем покупать? Можно принять в дар, в наследство, забрать за долги по ипотеке.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 12:58

  p_a_l написав:А человеку с двойным гражданством можно землю покупать?
Чувствуете откуда воняет?

И не нужно никакого референдума. :mrgreen: только лишь урегулировать закон о гражданстве, чтоб не было никаких формальных претензий к нерезидентам.
Будет очередное "мы их развели как котят" :mrgreen:
Alex2007
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