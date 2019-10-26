Про це повідомляє Мін’юст.
Дивися повний текст Що робити, якщо дізнались про рейдерство в бізнесі (інфографіка).
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:47
Що робити, якщо дізнались про рейдерство в бізнесі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що робити, якщо дізнались про рейдерство в бізнесі (інфографіка).
Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:47
Не страна,а помойка.Может,пора прикрыть систему рейдерства,отреформированную Порошенко и Петренко,или Зеленскому это тоже выгодно?
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