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Що робити, якщо дізнались
про рейдерство в бізнесі...

Що робити, якщо дізнались про рейдерство в бізнесі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:47

Що робити, якщо дізнались про рейдерство в бізнесі...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Мін’юст.

Дивися повний текст Що робити, якщо дізнались про рейдерство в бізнесі (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:47

Не страна,а помойка.Может,пора прикрыть систему рейдерства,отреформированную Порошенко и Петренко,или Зеленскому это тоже выгодно?
Scotch
 
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