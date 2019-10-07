Про це йдеться в "Законі":https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1767-14 "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".
Дивися повний текст Хто має право на дотаційну пенсію.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:18
Хто має право на дотаційну пенсію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто має право на дотаційну пенсію.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:18
Очень печально,что депутатов,которые воровали 20 лет и более прировняли к героям и многодетным матерям.ПОЗОР..
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