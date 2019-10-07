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Хто має право на
дотаційну пенсію

Хто має право на дотаційну пенсію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:18

Хто має право на дотаційну пенсію

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в "Законі":https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1767-14 "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Дивися повний текст Хто має право на дотаційну пенсію.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:18

Очень печально,что депутатов,которые воровали 20 лет и более прировняли к героям и многодетным матерям.ПОЗОР..
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 11:31

ну куда ж без депутатов!
RomanTik
 
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