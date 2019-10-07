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Хто має право на
дотаційну пенсію

Хто має право на дотаційну пенсію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:18

Хто має право на дотаційну пенсію

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в "Законі":https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1767-14 "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Дивися повний текст Хто має право на дотаційну пенсію.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:18

Очень печально,что депутатов,которые воровали 20 лет и более прировняли к героям и многодетным матерям.ПОЗОР..
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 11:31

ну куда ж без депутатов!
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 18:17

називається рука руку миє Жирував депутат за народні гроші чотири терміни Мало того - не цурався лобіювати чиїсь інтереси не без користі для себе і далі не лише на булочку з маслом а іще й на делікатеси заморські йому та щоб бува на самогон не перейшов а на коньяк іще Позор урядовцям таким та депутатам від клоуна
vasyafursik
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 09:29

при капитализме живем, пенсию еще нужно заработать, поэтому дотационную пенсию в первую очерь заработали себе алигархи, капиталисты и представители власти. а что до остальных, так при таких зарплатах не может быть пенсий. как говорят истинные украинские патриоты: нужно больше вкалывать, больше налогов платить, все прикручивать и меньше есть. а вот о пенсиях нужно думать с рождения. добро пожаловать в украинский рай)))
optyma33
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 09:55

  optyma33 написав:при капитализме живем, пенсию еще нужно заработать, поэтому дотационную пенсию в первую очерь заработали себе алигархи, капиталисты и представители власти. а что до остальных, так при таких зарплатах не может быть пенсий. как говорят истинные украинские патриоты: нужно больше вкалывать, больше налогов платить, все прикручивать и меньше есть. а вот о пенсиях нужно думать с рождения. добро пожаловать в украинский рай)))

При чем тут капитализм ? Вы в капитализм едьте и подышите там.. Там даже никогда не работавший человек - и то получает достойное пособие и даже не в старости. Если нет на коммуналку - аренда и коммуналка оплачивается государством отдельно. А вот депутаты наоборот , при капитализме - имеют умеренные доходы - не больше чем в 10 раз превышают безработного на пособии, или пенса. То вы советских газет начитались, про капитализм с волчьим оскалом ? Где вы их берете ? Уже нет той машины пропагандистской почти 30 лет. Это брехня , и не косите под лоха. Капиталист заинтересован хорошо платить рабочим, почитайте Форда и посмотрите на их жизнь - это что бы не остановилось производство у капиталиста, и он получал прибыль. У людей должны быть деньги, что бы покупать продукцию капиталиста - автомобили и квартиры. Иначе тот кто их строит и делает - обанкротится. И про пенсов - тоже аналогично. Кто станет добросовестно работать , если в старости выкинут на помойку и все? Вы описываете признаки рабства - очень маленький доход , только чтобы работник выжил и очень низкий уровень развития промышленности и науки. Их практически нет при рабовладельчестве - по серьезному и их не финансируют. Отсюда следует вывод , что наши псевдо "капиталисты" - не намерены выпускать никакие товары. Иначе им нужна была бы покупательная способность населения. Я вам больше скажу. При любой общественной формации - не важно как она называется - деньги платят за успешный труд и адекватно результатам труда. Если наши депутаты - делают жизнь населения все хуже - им нужно НЕ ПЛАТИТЬ и даже наоборот налагать штрафные санкции за вред, нанесенный экономике. Н у это если бы у нас была социальная формация. А у нас все признаки антисоциальной.
kalinavalera1
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