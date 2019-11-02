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Денісова звернулася до КСУ
через пенсії держслужбовців

Денісова звернулася до КСУ через пенсії держслужбовців
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:06

Денісова звернулася до КСУ через пенсії держслужбовців

Пропонуємо до обговорення:
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова підписала подання, яким просить Конституційний суд відновити права держслужбовців на отримання пенсії та її перерахунку.

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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:06

Редактору Finance.ua: в "справке" вы забыли указать средний размер пенсии госслужащего на данный момент. Зачем нам "надбавки" обычных пенсионеров...
Radon
 
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