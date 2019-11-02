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Денісова звернулася до КСУ через пенсії держслужбовців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:06
Пропонуємо до обговорення:
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова підписала подання, яким просить Конституційний суд відновити права держслужбовців на отримання пенсії та її перерахунку.
Дивися повний текст Денісова звернулася до КСУ через пенсії держслужбовців
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:06
Редактору Finance.ua: в "справке" вы забыли указать средний размер пенсии госслужащего на данный момент. Зачем нам "надбавки" обычных пенсионеров...
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Додано: Суб 16 лис, 2019 08:41
А чего вдруг для держслужбовців должны быть какие-то особенные условия?
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