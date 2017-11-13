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В українських банках не підтверджують інформацію про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 лис, 2019 00:16
Пропонуємо до обговорення:
В українських банках заперечують інформацію, поширювану в соціальних мережах про те, що нібито в відділеннях банків спостерігається дефіцит готівкової гривні, а також про обмеження при обміні долара на гривню.
Дивися повний текст В українських банках не підтверджують інформацію про \"тотальний дефіцит готівки\"
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Додано: Суб 16 лис, 2019 08:32
в ощадбанке не работают банкоматы
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alekc_sizov
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