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В українських банках не підтверджують інформацію про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 лис, 2019 00:16
Пропонуємо до обговорення:
В українських банках заперечують інформацію, поширювану в соціальних мережах про те, що нібито в відділеннях банків спостерігається дефіцит готівкової гривні, а також про обмеження при обміні долара на гривню.
Дивися повний текст В українських банках не підтверджують інформацію про \"тотальний дефіцит готівки\"
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Додано: Суб 16 лис, 2019 08:32
в ощадбанке не работают банкоматы
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alekc_sizov
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Додано: Суб 16 лис, 2019 12:35
alekc_sizov написав:
в ощадбанке не работают банкоматы
11 ноября в первой половине дня в двух отделениях Ощада в Голосеевском районе не работали банкоматы и висела программа по приёму коммунальных платежей. Оператор сказала , что так по всему городу.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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warlamp
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