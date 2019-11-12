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Кабмін має намір змінити керівництво "Укрзалізниці"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 лис, 2019 00:33
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України має намір змінити керівництво АТ "Укрзалізниця" (Київ) через корупцію на підприємстві, заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Дивися повний текст Кабмін має намір змінити керівництво \"Укрзалізниці\" через корупцію
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