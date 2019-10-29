В Єдиному державному реєстрі МВС міститься 10 млн водійських прав.
Дивися повний текст Е-правами зможуть скористатися лише чверть водіїв — Федоров.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 10:34
Е-правами зможуть скористатися лише чверть водіїв — Федоров
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Е-правами зможуть скористатися лише чверть водіїв — Федоров.
Додано: Суб 16 лис, 2019 11:41
Re: Е-правами зможуть скористатися лише чверть водіїв — Федо
Что мешает объединить реестры и фото взять с них, например с загранпаспорта, ай-ди карты...
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