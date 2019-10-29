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Е-правами зможуть скористатися
лише чверть водіїв — Федоров

Е-правами зможуть скористатися лише чверть водіїв — Федоров
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 10:34

Е-правами зможуть скористатися лише чверть водіїв — Федоров

Пропонуємо до обговорення:
В Єдиному державному реєстрі МВС міститься 10 млн водійських прав.

Дивися повний текст Е-правами зможуть скористатися лише чверть водіїв — Федоров.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 10:35

Всё как обычно. Сделали и не доделали.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 11:41

Re: Е-правами зможуть скористатися лише чверть водіїв — Федо

Что мешает объединить реестры и фото взять с них, например с загранпаспорта, ай-ди карты...
GALeon
 
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