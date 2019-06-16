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5 способів дізнатися справжній пробіг вживаного автомобіля
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 лис, 2019 15:19
Пропонуємо до обговорення:
Деякі автомобілісти при продажу своїх машин піддаються спокусі відмотати одометр, щоб отримати більше грошей. Але існують досить прості способи дізнатися справжній пробіг б / у автомобіля ...
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R2
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Додано: Суб 16 лис, 2019 15:19
смотрте на шины их состояние и год выпуска. Если на спидометре 50 000 пробега то шины должны быть ещё оригинальные которые совпадают по году выпуска с автомобилем. Так же состояние стекла фар и лобового стекла.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 16 лис, 2019 18:42
Оранжевый-хит сезона
для спортивных версий авто где мощные и приемистые двигателя, шины - не показатель.
Мои стерлись в 0 за 18 тыс.пробега по трассе.
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nexus
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Додано: Суб 16 лис, 2019 18:48
nexus написав:Оранжевый-хит сезона
для спортивных версий авто где мощные и приемистые двигателя, шины - не показатель.
Мои стерлись в 0 за 18 тыс.пробега по трассе.
Шумахер?)))
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antey1969
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