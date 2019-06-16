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5 способів дізнатися справжній
пробіг вживаного автомобіля

5 способів дізнатися справжній пробіг вживаного автомобіля
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 15:19

5 способів дізнатися справжній пробіг вживаного автомобіля

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Дивися повний текст 5 способів дізнатися справжній пробіг вживаного автомобіля.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 15:19

смотрте на шины их состояние и год выпуска. Если на спидометре 50 000 пробега то шины должны быть ещё оригинальные которые совпадают по году выпуска с автомобилем. Так же состояние стекла фар и лобового стекла.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 18:42

Оранжевый-хит сезона
для спортивных версий авто где мощные и приемистые двигателя, шины - не показатель.
Мои стерлись в 0 за 18 тыс.пробега по трассе.
nexus
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 18:48

  nexus написав:Оранжевый-хит сезона
для спортивных версий авто где мощные и приемистые двигателя, шины - не показатель.
Мои стерлись в 0 за 18 тыс.пробега по трассе.

Шумахер?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 06:49

  antey1969 написав:
  nexus написав:Оранжевый-хит сезона
для спортивных версий авто где мощные и приемистые двигателя, шины - не показатель.
Мои стерлись в 0 за 18 тыс.пробега по трассе.

Шумахер?)))

Да нет- дрифтер!!!)))
Вовка-тренер
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