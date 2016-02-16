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Як скористатись
Європротоколом при ДТП

Як скористатись Європротоколом при ДТП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 15:29

Як скористатись Європротоколом при ДТП

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Дорожній адвокат".

Дивися повний текст Як скористатись Європротоколом при ДТП.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 15:29

Треба ухвалити зміни у законодавство, щоб у разі відсутності потерпілих, учасники ДТП повинні роз'їхатися протягом 10 хвилин і, якщо треба більше часу, то оформлювати папірці там, де вони не заважають руху автомобілів. Інакше - штраф за перешкоджання дорожньому руху.
Всюдиносапхайчик
 
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