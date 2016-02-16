Про це пише "Дорожній адвокат".
Дивися повний текст Як скористатись Європротоколом при ДТП.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 15:29
Як скористатись Європротоколом при ДТП
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як скористатись Європротоколом при ДТП.
Додано: Суб 16 лис, 2019 15:29
Треба ухвалити зміни у законодавство, щоб у разі відсутності потерпілих, учасники ДТП повинні роз'їхатися протягом 10 хвилин і, якщо треба більше часу, то оформлювати папірці там, де вони не заважають руху автомобілів. Інакше - штраф за перешкоджання дорожньому руху.
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