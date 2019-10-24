RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Культова розкладачка повернулася:
Motorola представила...

Культова розкладачка повернулася: Motorola представила...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 16:55

Культова розкладачка повернулася: Motorola представила...

Пропонуємо до обговорення:
У ніч на 14 листопада в Лос-Анджелесі Motorola провела презентацію, присвячену відродженню культової розкладачки Motorola Razr у вигляді смартфона з гнучким екраном, який чекали ще з 2018 року.

Дивися повний текст Культова розкладачка повернулася: Motorola представила Razr 2019 (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91886
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 16:55

Motorola давно не випускала флагманські пристрої, але ввечері 13 листопада ... Тед не випустив.
Така можливість сколихнути ринок смартфонів і вони знову обкакались. В першу чергу з камерами
gravityhbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Suzuki представила кросовер за 5300 доларів
R2 » Нед 03 лис, 2019 13:14
7 942
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лис, 2019 10:08
_hunter
Смарт «цеглина»: Samsung представила суперзахищений...
R2 » Суб 02 лис, 2019 15:37
4 414
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лис, 2019 09:34
valerijromanuk46
Xiaomi представила світлодіодну лампу Yeelight Smart LED...
R2 » Чет 24 жов, 2019 09:07
6 388
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 жов, 2019 08:37
freeze

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78682)
16.11.2019 16:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.