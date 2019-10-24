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Культова розкладачка повернулася: Motorola представила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 16:55
Пропонуємо до обговорення:
У ніч на 14 листопада в Лос-Анджелесі Motorola провела презентацію, присвячену відродженню культової розкладачки Motorola Razr у вигляді смартфона з гнучким екраном, який чекали ще з 2018 року.
Дивися повний текст Культова розкладачка повернулася: Motorola представила Razr 2019 (фото)
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Додано: Суб 16 лис, 2019 16:55
Motorola давно не випускала флагманські пристрої, але ввечері 13 листопада ... Тед не випустив.
Така можливість сколихнути ринок смартфонів і вони знову обкакались. В першу чергу з камерами
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