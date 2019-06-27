Нічого особистого: роботодавцям заборонять питати на...

Додано: Суб 16 лис, 2019 18:19

Дурнувата ініціатива."це не може бути підставою для відмови в прийомі на роботу" - ніхто й не зобов'язаний пояснювати, що саме стало підставою для відмови. Можна відповідати чи ні на всілякі запитання, але й ніхто вам не скаже, чи саме це було причиною відмови, так й відмови як такої не буде - "ми вам передзвонимо". Те саме стосується й "гендерної дискримінації". Тільки повний ідіот прямо скаже на співбесіді "ми вас не беремо, бо ви молода жінка, можете піти в декрет", чи "ми шукаємо хлопця на цю посаду", то ж і обвинувачувати роботодавця у гендерній дискримінації підстав не буде. Водночас, у того, хто проводить співбесіду, цілком можуть бути власні уявлення про те, кого він хоче бачити на вакантній посаді, враховуючи й склад колективу за віком і статтю, і він буде це враховувати, приймаючи рішення, так чи інакше. Всі подібні законодавчі ініціативи нічого в цьому не змінять, окрім того, що тепер точно ніхто не озвучить весь перелік причин, чого конкретну кандидатуру відхилили, а скоріш за все - взагалі не дасть ніякого фідбеку.