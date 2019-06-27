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Нічого особистого: роботодавцям
заборонять питати на...

Нічого особистого: роботодавцям заборонять питати на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 17:50

Нічого особистого: роботодавцям заборонять питати на...

Пропонуємо до обговорення:
До трудового законодавства пропонують додати новий пункт - гарантія права на особисте життя. Як саме це право буде гарантуватися, в проекті не йдеться.

Дивися повний текст Нічого особистого: роботодавцям заборонять питати на співбесіді про сім'ю і плани.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 18:19

Дурнувата ініціатива."це не може бути підставою для відмови в прийомі на роботу" - ніхто й не зобов'язаний пояснювати, що саме стало підставою для відмови. Можна відповідати чи ні на всілякі запитання, але й ніхто вам не скаже, чи саме це було причиною відмови, так й відмови як такої не буде - "ми вам передзвонимо". Те саме стосується й "гендерної дискримінації". Тільки повний ідіот прямо скаже на співбесіді "ми вас не беремо, бо ви молода жінка, можете піти в декрет", чи "ми шукаємо хлопця на цю посаду", то ж і обвинувачувати роботодавця у гендерній дискримінації підстав не буде. Водночас, у того, хто проводить співбесіду, цілком можуть бути власні уявлення про те, кого він хоче бачити на вакантній посаді, враховуючи й склад колективу за віком і статтю, і він буде це враховувати, приймаючи рішення, так чи інакше. Всі подібні законодавчі ініціативи нічого в цьому не змінять, окрім того, що тепер точно ніхто не озвучить весь перелік причин, чого конкретну кандидатуру відхилили, а скоріш за все - взагалі не дасть ніякого фідбеку.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 13:49

Это всё равно что скрывать информацию о скрытых дефектах при продаже товара или о ограниченном ресурсе.
Человек берёт дорогое оборудование. Долго, старательно его настраивает. Оно проработало полгода и... Хрусь!
Я конечно понимаю что правительство печётся о том что нищебродов нужно как то оберегать от вымирания. Но не таким же тупым способом. Любой здравомыслящий работодатель прекрасно понимает что "це не може бути підставою для відмови в прийомі на роботу" - это бред сивой кобылы. Просто делают дополнительные сложности для отсеивания неудачных кандидатов. Пусть молода жинка сперва сходит в декрет, посидит дома, отрастит детишек до определённого возраста, а потом, когда будет в состоянии нормально работать (а не сидеть дома на постоянных больничных, оплачиваемых дядей) - пусть приходит на работу.
П.С. для справки: у меня двое детей, и я имею представление о чём говорю.
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 10:40

Я считаю что это правильно. Есть право на личную жизнь и работодатель к этому никакого отношеня не имеет. Еще бы спросили на какой кровати я сплю.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 10:54

  blueiceua написав:Я считаю что это правильно. Есть право на личную жизнь и работодатель к этому никакого отношеня не имеет. Еще бы спросили на какой кровати я сплю.

А предпочитаемый стиль музыки (и колонки или наушники), например -- можно спрашивать?
_hunter
 
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