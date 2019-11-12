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Є два сценарії, – Милованов про
курс долара наступного року

Є два сценарії, – Милованов про курс долара наступного року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 20:44

Є два сценарії, – Милованов про курс долара наступного року

Пропонуємо до обговорення:
Курс долара на наступний рік має становити близько 27 гривень.

Дивися повний текст Є два сценарії, – Милованов про курс долара наступного року.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 20:44

очень интересно бы услышать мнение модератора сего форума о курсе доллара в следующем году
optyma33
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