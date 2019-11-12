Курс долара на наступний рік має становити близько 27 гривень.
Дивися повний текст Є два сценарії, – Милованов про курс долара наступного року.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 20:44
Є два сценарії, – Милованов про курс долара наступного року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Є два сценарії, – Милованов про курс долара наступного року.
Додано: Суб 16 лис, 2019 20:44
очень интересно бы услышать мнение модератора сего форума о курсе доллара в следующем году
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