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10 електромобілів з
найбільшим запасом ходу

10 електромобілів з найбільшим запасом ходу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 23:18

10 електромобілів з найбільшим запасом ходу

Пропонуємо до обговорення:
Запас ходу електромобіля залежить залежить від режиму їзди, погодних умов і комплектації авто.

Дивися повний текст 10 електромобілів з найбільшим запасом ходу.
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