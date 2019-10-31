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Європейці назвали найбезпечніший
автомобіль, який...

Європейці назвали найбезпечніший автомобіль, який...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 01:01

Європейці назвали найбезпечніший автомобіль, який...

Пропонуємо до обговорення:
Найбезпечнішим автомобілем за результатами краш-тестів Європейської програми оцінки нових автомобілів (Euro NCAP) експерти назвали кросовер Mazda CX-30.

Дивися повний текст Європейці назвали найбезпечніший автомобіль, який відібрав рекорд у Volvo.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 01:01

а как же tesla ?
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