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Європейці назвали найбезпечніший автомобіль, який...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 лис, 2019 01:01
Пропонуємо до обговорення:
Найбезпечнішим автомобілем за результатами краш-тестів Європейської програми оцінки нових автомобілів (Euro NCAP) експерти назвали кросовер Mazda CX-30.
Дивися повний текст Європейці назвали найбезпечніший автомобіль, який відібрав рекорд у Volvo
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Додано: Нед 17 лис, 2019 01:01
а как же tesla ?
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