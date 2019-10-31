|
|
|
Європейці назвали найбезпечніший автомобіль, який...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 лис, 2019 01:01
Пропонуємо до обговорення:
Найбезпечнішим автомобілем за результатами краш-тестів Європейської програми оцінки нових автомобілів (Euro NCAP) експерти назвали кросовер Mazda CX-30.
Дивися повний текст Європейці назвали найбезпечніший автомобіль, який відібрав рекорд у Volvo
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91890
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 17 лис, 2019 01:01
а как же tesla ?
-
yama
-
-
- Повідомлень: 1559
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 2670 раз.
- Подякували: 282 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лис, 2019 06:45
тесла может током убить
-
дынин
-
-
- Повідомлень: 117
- З нами з: 28.10.11
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лис, 2019 13:27
дынин написав:
тесла может током убить
Током не знаю, но возгорание аккумов при аварии очень опасное явление.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 2397
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 458 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|