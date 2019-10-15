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Мобільний додаток зможе
попередити серцевий напад

Мобільний додаток зможе попередити серцевий напад
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 01:05

Мобільний додаток зможе попередити серцевий напад

Пропонуємо до обговорення:
Звичайна людина зі смартфоном в руках, підключивши всього лише два датчики, сама визначить і діагностує наявність серцевого нападу.

Дивися повний текст Мобільний додаток зможе попередити серцевий напад.
R2
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а где ссылка на Play market ???
yama
 
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  yama написав:а где ссылка на Play market ???

А у вас есть необходимые датчики?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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