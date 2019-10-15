Звичайна людина зі смартфоном в руках, підключивши всього лише два датчики, сама визначить і діагностує наявність серцевого нападу.
Дивися повний текст Мобільний додаток зможе попередити серцевий напад.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 01:05
Мобільний додаток зможе попередити серцевий напад
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Дивися повний текст Мобільний додаток зможе попередити серцевий напад.
Додано: Нед 17 лис, 2019 12:06
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