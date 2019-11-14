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В Україні запустять
електронні довіреності

В Україні запустять електронні довіреності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 09:45

В Україні запустять електронні довіреності

Пропонуємо до обговорення:
Найближчим часом в Україні можуть запустити електронні нотаріальні довіреності.

Дивися повний текст В Україні запустять електронні довіреності.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 09:45

а для юр лиц ?
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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