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В Україні запустять електронні довіреності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 лис, 2019 09:45
Пропонуємо до обговорення:
Найближчим часом в Україні можуть запустити електронні нотаріальні довіреності.
Дивися повний текст В Україні запустять електронні довіреності
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Додано: Нед 17 лис, 2019 09:45
а для юр лиц ?
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