Всі смартфони Xiaomi дорожче $300 в 2020 році отримають...

Додано: Нед 17 лис, 2019 12:28
Для покупателей в Украине єто лишняя трата денег на не нужную возможность.
5G ближайшие лет 5-7+ не будет, в нем нет потребности от слова ВООБЩЕ. Весь тот бред про "дистанционно делающего операцию доктора" оставим маркетингам и психиатрам.. ясно что операции в подворотне не делают.. а в станционаре - для этого есть оптика)).
Кроме того потенциал LTE даже на 50% не раскрыт..
Ну и самое главное..5G в Китае и в Украине через 5+ лет если его введут может быть разным.. например тот же частотный диапазон.