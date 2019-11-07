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Всі смартфони Xiaomi дорожче $300 в 2020 році отримають...
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Додано: Нед 17 лис, 2019 12:28
Пропонуємо до обговорення:
Співзасновник і генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь розповів про плани компанії з розвитку сімейства смартфонів з підтримкою мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G).
Дивися повний текст Всі смартфони Xiaomi дорожче $300 в 2020 році отримають підтримку 5G
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R2
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Додано: Нед 17 лис, 2019 12:28
Для покупателей в Украине єто лишняя трата денег на не нужную возможность.
5G ближайшие лет 5-7+ не будет, в нем нет потребности от слова ВООБЩЕ. Весь тот бред про "дистанционно делающего операцию доктора" оставим маркетингам и психиатрам.. ясно что операции в подворотне не делают.. а в станционаре - для этого есть оптика)).
Кроме того потенциал LTE даже на 50% не раскрыт..
Ну и самое главное..5G в Китае и в Украине через 5+ лет если его введут может быть разным.. например тот же частотный диапазон.
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Джон
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Додано: Нед 17 лис, 2019 13:24
Какие 5G? Тут обычной голосовой связи нет. 4G это для смеха. Бегаешь от одного вайфая до другого.
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p_a_l
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Додано: Нед 17 лис, 2019 15:58
Джон написав:
Для покупателей в Украине єто лишняя трата денег на не нужную возможность.
5G ближайшие лет 5-7+ не будет, в нем нет потребности от слова ВООБЩЕ. Весь тот бред про "дистанционно делающего операцию доктора" оставим маркетингам и психиатрам.. ясно что операции в подворотне не делают.. а в станционаре - для этого есть оптика)).
Кроме того потенциал LTE даже на 50% не раскрыт..
Ну и самое главное..5G в Китае и в Украине через 5+ лет если его введут может быть разным.. например тот же частотный диапазон.
Через 5-7 лет уже будет G6. Прогресс догнать невозможно, надо идти в ногу с ним, или на пол корпуса впереди - послать лесом G5 и строить сразу сети шестого поколения.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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warlamp
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