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Всі смартфони Xiaomi дорожче
$300 в 2020 році отримають...

Всі смартфони Xiaomi дорожче $300 в 2020 році отримають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 12:28

Всі смартфони Xiaomi дорожче $300 в 2020 році отримають...

Пропонуємо до обговорення:
Співзасновник і генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь розповів про плани компанії з розвитку сімейства смартфонів з підтримкою мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G).

Дивися повний текст Всі смартфони Xiaomi дорожче $300 в 2020 році отримають підтримку 5G.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 12:28

Для покупателей в Украине єто лишняя трата денег на не нужную возможность.
5G ближайшие лет 5-7+ не будет, в нем нет потребности от слова ВООБЩЕ. Весь тот бред про "дистанционно делающего операцию доктора" оставим маркетингам и психиатрам.. ясно что операции в подворотне не делают.. а в станционаре - для этого есть оптика)).
Кроме того потенциал LTE даже на 50% не раскрыт..
Ну и самое главное..5G в Китае и в Украине через 5+ лет если его введут может быть разным.. например тот же частотный диапазон.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 13:24

Re: Всі смартфони Xiaomi дорожче $300 в 2020 році отримають.

Какие 5G? Тут обычной голосовой связи нет. 4G это для смеха. Бегаешь от одного вайфая до другого.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 15:58

  Джон написав:Для покупателей в Украине єто лишняя трата денег на не нужную возможность.
5G ближайшие лет 5-7+ не будет, в нем нет потребности от слова ВООБЩЕ. Весь тот бред про "дистанционно делающего операцию доктора" оставим маркетингам и психиатрам.. ясно что операции в подворотне не делают.. а в станционаре - для этого есть оптика)).
Кроме того потенциал LTE даже на 50% не раскрыт..
Ну и самое главное..5G в Китае и в Украине через 5+ лет если его введут может быть разным.. например тот же частотный диапазон.


Через 5-7 лет уже будет G6. Прогресс догнать невозможно, надо идти в ногу с ним, или на пол корпуса впереди - послать лесом G5 и строить сразу сети шестого поколения.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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