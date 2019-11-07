Всі смартфони Xiaomi дорожче $300 в 2020 році отримають...
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Для покупателей в Украине єто лишняя трата денег на не нужную возможность. 5G ближайшие лет 5-7+ не будет, в нем нет потребности от слова ВООБЩЕ. Весь тот бред про "дистанционно делающего операцию доктора" оставим маркетингам и психиатрам.. ясно что операции в подворотне не делают.. а в станционаре - для этого есть оптика)). Кроме того потенциал LTE даже на 50% не раскрыт.. Ну и самое главное..5G в Китае и в Украине через 5+ лет если его введут может быть разным.. например тот же частотный диапазон.
Джон написав:Для покупателей в Украине єто лишняя трата денег на не нужную возможность. 5G ближайшие лет 5-7+ не будет, в нем нет потребности от слова ВООБЩЕ. Весь тот бред про "дистанционно делающего операцию доктора" оставим маркетингам и психиатрам.. ясно что операции в подворотне не делают.. а в станционаре - для этого есть оптика)). Кроме того потенциал LTE даже на 50% не раскрыт.. Ну и самое главное..5G в Китае и в Украине через 5+ лет если его введут может быть разным.. например тот же частотный диапазон.
Через 5-7 лет уже будет G6. Прогресс догнать невозможно, надо идти в ногу с ним, или на пол корпуса впереди - послать лесом G5 и строить сразу сети шестого поколения.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
p_a_l написав:Какие 5G? Тут обычной голосовой связи нет. 4G это для смеха.
Смешно - это нам. Или скорее - им с нас. Они, на наш рынок, который в лупу разве что можно рассмотреть, даже не ориентируются. Китай - 2,5 миллиарда населения + 2 миллиарда Индия с Индонезией - вот их целевой покупатель. А в Китае сети 5G растут бешеными темпами. И, планово, уже к концу этого года, в Китае базовых станций 5G будет больше https://regnum.ru/news/it/2719113.html , чем у всех украинских операторов станций 2, 3 и 4G вместе взятых.
Весна прийде - саджати будемо! Весна. Метель… Снежинки танцуют в разные стороны… Удивление…) Весна пришла? На фоне происходящего как то по особенному звучит выражение «когда весна придет, Украина перейдет на ЛЕТНЕЕ время» Ѣ