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WhatsApp після оновлення швидко розряджає акумулятори...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 лис, 2019 12:44
Пропонуємо до обговорення:
Популярний додаток обміну повідомленнями WhatsApp стало споживати дуже багато енергії акумулятора після недавнього оновлення.
Дивися повний текст WhatsApp після оновлення швидко розряджає акумулятори смартфонів
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Додано: Нед 17 лис, 2019 12:44
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