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WhatsApp після оновлення
швидко розряджає акумулятори...

WhatsApp після оновлення швидко розряджає акумулятори...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 12:44

WhatsApp після оновлення швидко розряджає акумулятори...

Пропонуємо до обговорення:
Популярний додаток обміну повідомленнями WhatsApp стало споживати дуже багато енергії акумулятора після недавнього оновлення.

Дивися повний текст WhatsApp після оновлення швидко розряджає акумулятори смартфонів.
R2
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Большой брат начал следить более нагло.
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У меня , как только попользуюсь вацапом на ПК с виндоус, вацап на смартфоне быстро разряжает его батарею в ноль.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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