Популярний додаток обміну повідомленнями WhatsApp стало споживати дуже багато енергії акумулятора після недавнього оновлення.
Дивися повний текст WhatsApp після оновлення швидко розряджає акумулятори смартфонів.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 12:44
WhatsApp після оновлення швидко розряджає акумулятори...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст WhatsApp після оновлення швидко розряджає акумулятори смартфонів.
Додано: Нед 17 лис, 2019 13:54
У меня , как только попользуюсь вацапом на ПК с виндоус, вацап на смартфоне быстро разряжает его батарею в ноль.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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