RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Недопуск іноземців до купівлі
землі загальмує зростання...

Недопуск іноземців до купівлі землі загальмує зростання...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 13:21

Недопуск іноземців до купівлі землі загальмує зростання...

Пропонуємо до обговорення:
Недопуск іноземців до купівлі землі сільгосппризначення в Україні буде щорічно гальмувати зростання ВВП нашої країни на 0,5%.

Дивися повний текст Недопуск іноземців до купівлі землі загальмує зростання ВВП України - Мінекономрозвитку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91890
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 13:21

Хватит нам пудрить мозги. Двойное гражданство сделает свое дело. Скупят все желающие. Вернее сначала получат гражданство, а потом скупят
p_a_l
 
Повідомлень: 2397
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гончарук про ринок землі: ми не можемо задовольнити всіх 1, 2
R2 » Сер 13 лис, 2019 12:52
16 992
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2019 01:09
Dear_Sir
Коли може відбутися референдум щодо ринку землі в Україні
R2 » П'ят 15 лис, 2019 15:40
1 104
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2019 00:45
p_a_l
Лише 10% власників землі готові її продати - міністр...
R2 » Сер 13 лис, 2019 15:24
4 173
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лис, 2019 16:05
kmg

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78690)
17.11.2019 13:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.