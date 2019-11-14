Недопуск іноземців до купівлі землі сільгосппризначення в Україні буде щорічно гальмувати зростання ВВП нашої країни на 0,5%.
Дивися повний текст Недопуск іноземців до купівлі землі загальмує зростання ВВП України - Мінекономрозвитку.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 13:21
Недопуск іноземців до купівлі землі загальмує зростання...
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Дивися повний текст Недопуск іноземців до купівлі землі загальмує зростання ВВП України - Мінекономрозвитку.
Додано: Нед 17 лис, 2019 13:21
Хватит нам пудрить мозги. Двойное гражданство сделает свое дело. Скупят все желающие. Вернее сначала получат гражданство, а потом скупят
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