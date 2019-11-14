Недопуск іноземців до купівлі землі сільгосппризначення в Україні буде щорічно гальмувати зростання ВВП нашої країни на 0,5%.
Дивися повний текст Недопуск іноземців до купівлі землі загальмує зростання ВВП України - Мінекономрозвитку.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 13:21
Недопуск іноземців до купівлі землі загальмує зростання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Недопуск іноземців до купівлі землі загальмує зростання ВВП України - Мінекономрозвитку.
Додано: Нед 17 лис, 2019 13:21
Хватит нам пудрить мозги. Двойное гражданство сделает свое дело. Скупят все желающие. Вернее сначала получат гражданство, а потом скупят
Додано: Нед 17 лис, 2019 13:42
1. Позволит сохранить, или оставить "Национальное состояние Государства"
2. Сокращение размера собственности до 100га - заставит "работать" - посредников, а не законодательно создавать "удачливых"
3. Сохранение Государством "продуктовой безопасности" - заставит обратить внимание на разгул криминала.
4. Исключит влияние такого фактора, как насильно организованный сепаратизм.
5. Заставит "работать" на внешних рынках "своих", а не "чужих" и третьих посредников.
- В зоне "рискованного земледелия" - такой шаг "слуг народа" чреват непредсказуемыми последствиями, що перевершить 32-33 роки.(отделение селянства от земли и средств сельскохозяйственного производства, производства продуктов)
И если все 27 лет за этим стояла "Чёрная коррупция" - то сейчас голод уже стучится в дверь к каждой семье, что имеет глупость честно работать на Государство Украина - "борщевой набор" стал по стоимости сравним с "чёрной икрой", молочка..., ...
В прочем считайте сами!
Речь уже не о "колбасе по 2.20" - а реально о ГОЛОДЕ, в совокупности с холодом(коммуналкой), уничтожением предприятий(работой), уничтожением системы образования(наукой), уничтожением оборонки(уже не просто производителей, а отменой призыва, как системы образования)... .
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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