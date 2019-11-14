RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Недопуск іноземців до купівлі
землі загальмує зростання...

Недопуск іноземців до купівлі землі загальмує зростання...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 13:21

Недопуск іноземців до купівлі землі загальмує зростання...

Пропонуємо до обговорення:
Недопуск іноземців до купівлі землі сільгосппризначення в Україні буде щорічно гальмувати зростання ВВП нашої країни на 0,5%.

Дивися повний текст Недопуск іноземців до купівлі землі загальмує зростання ВВП України - Мінекономрозвитку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91890
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 13:21

Хватит нам пудрить мозги. Двойное гражданство сделает свое дело. Скупят все желающие. Вернее сначала получат гражданство, а потом скупят
p_a_l
 
Повідомлень: 2397
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 13:42

Недопуск иностранцев к покупке земли сельхозназначения в Украине будет ежегодно тормозить рост ВВП нашей страны на 0,5%.

1. Позволит сохранить, или оставить "Национальное состояние Государства"
2. Сокращение размера собственности до 100га - заставит "работать" - посредников, а не законодательно создавать "удачливых"
3. Сохранение Государством "продуктовой безопасности" - заставит обратить внимание на разгул криминала.
4. Исключит влияние такого фактора, как насильно организованный сепаратизм.
5. Заставит "работать" на внешних рынках "своих", а не "чужих" и третьих посредников.

- В зоне "рискованного земледелия" - такой шаг "слуг народа" чреват непредсказуемыми последствиями, що перевершить 32-33 роки.(отделение селянства от земли и средств сельскохозяйственного производства, производства продуктов)

И если все 27 лет за этим стояла "Чёрная коррупция" - то сейчас голод уже стучится в дверь к каждой семье, что имеет глупость честно работать на Государство Украина - "борщевой набор" стал по стоимости сравним с "чёрной икрой", молочка..., ...
В прочем считайте сами!
https://hostingkartinok.com/show-image. ... e6a9045691
Речь уже не о "колбасе по 2.20" - а реально о ГОЛОДЕ, в совокупности с холодом(коммуналкой), уничтожением предприятий(работой), уничтожением системы образования(наукой), уничтожением оборонки(уже не просто производителей, а отменой призыва, как системы образования)... .
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7214
З нами з: 20.09.12
Подякував: 653 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гончарук про ринок землі: ми не можемо задовольнити всіх 1, 2
R2 » Сер 13 лис, 2019 12:52
16 992
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2019 01:09
Dear_Sir
Коли може відбутися референдум щодо ринку землі в Україні
R2 » П'ят 15 лис, 2019 15:40
1 104
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2019 00:45
p_a_l
Лише 10% власників землі готові її продати - міністр...
R2 » Сер 13 лис, 2019 15:24
4 173
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лис, 2019 16:05
kmg

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7665)
17.11.2019 14:19
EximBonus Bot (778)
17.11.2019 14:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.