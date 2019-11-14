Недопуск іноземців до купівлі землі сільгосппризначення в Україні буде щорічно гальмувати зростання ВВП нашої країни на 0,5%.
Дивися повний текст Недопуск іноземців до купівлі землі загальмує зростання ВВП України - Мінекономрозвитку.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 13:21
Недопуск іноземців до купівлі землі загальмує зростання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Недопуск іноземців до купівлі землі загальмує зростання ВВП України - Мінекономрозвитку.
Додано: Нед 17 лис, 2019 13:21
Хватит нам пудрить мозги. Двойное гражданство сделает свое дело. Скупят все желающие. Вернее сначала получат гражданство, а потом скупят
Додано: Нед 17 лис, 2019 13:42
1. Позволит сохранить, или оставить "Национальное состояние Государства"
2. Сокращение размера собственности до 100га - заставит "работать" - посредников, а не законодательно создавать "удачливых"
3. Сохранение Государством "продуктовой безопасности" - заставит обратить внимание на разгул криминала.
4. Исключит влияние такого фактора, как насильно организованный сепаратизм.
5. Заставит "работать" на внешних рынках "своих", а не "чужих" и третьих посредников.
- В зоне "рискованного земледелия" - такой шаг "слуг народа" чреват непредсказуемыми последствиями, що перевершить 32-33 роки.(отделение селянства от земли и средств сельскохозяйственного производства, производства продуктов)
И если все 27 лет за этим стояла "Чёрная коррупция" - то сейчас голод уже стучится в дверь к каждой семье, что имеет глупость честно работать на Государство Украина - "борщевой набор" стал по стоимости сравним с "чёрной икрой", молочка..., ...
В прочем считайте сами!
Речь уже не о "колбасе по 2.20" - а реально о ГОЛОДЕ, в совокупности с холодом(коммуналкой), уничтожением предприятий(работой), уничтожением системы образования(наукой), уничтожением оборонки(уже не просто производителей, а отменой призыва, как системы образования)... .
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 17 лис, 2019 16:09
А чем зелёные "реформаторы" будут поддерживать рост ВПП уже после полной распродажи земли иностранцам ?
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Нед 17 лис, 2019 17:01
Re: Недопуск іноземців до купівлі землі загальмує зростання.
Это, кстати, толковая версия. Я об этом даже и не подумал. С помощью международных управляемых аферистов, разного калибра, типа яресек, супрунов и прочих абрамявичей , с двойными гражданствами. Для концентрации 10 миллионов га земель госзапаса под нужный контроль, достаточно всего то 50 подобных персонажей. И, ведь хрен подкопаешься, формально все граждане Украины. Не используя вдруг даже половину этой земли можно спекулятивно цены разогнать внутри страны как душе нравится. 100% профит.
Кстати, никто не в курсе, у Ярески и Супрун аннулировано гражданство Украины по причине невыхода из предыдущего в отведенные сроки, или они и тут ровнее среди ровных оказались?
Весна прийде - саджати будемо!
Весна. Метель… Снежинки танцуют в разные стороны… Удивление…) Весна пришла? На фоне происходящего как то по особенному звучит выражение «когда весна придет, Украина перейдет на ЛЕТНЕЕ время» Ѣ
Додано: Нед 17 лис, 2019 17:06
Re: Недопуск іноземців до купівлі землі загальмує зростання.
Введут кассовые аппараты на блошиных рынках. А вообще, так далеко смотреть - задача не стоит
Весна прийде - саджати будемо!
Весна. Метель… Снежинки танцуют в разные стороны… Удивление…) Весна пришла? На фоне происходящего как то по особенному звучит выражение «когда весна придет, Украина перейдет на ЛЕТНЕЕ время» Ѣ
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