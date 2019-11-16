Недопуск іноземців до купівлі землі загальмує зростання...

Додано: Нед 17 лис, 2019 13:42

Недопуск иностранцев к покупке земли сельхозназначения в Украине будет ежегодно тормозить рост ВВП нашей страны на 0,5%.

1. Позволит сохранить, или оставить "Национальное состояние Государства"2. Сокращение размера собственности до 100га - заставит "работать" - посредников, а не законодательно создавать "удачливых"3. Сохранение Государством "продуктовой безопасности" - заставит обратить внимание на разгул криминала.4. Исключит влияние такого фактора, как насильно организованный сепаратизм.5. Заставит "работать" на внешних рынках "своих", а не "чужих" и третьих посредников.И если все 27 лет за этим стояла "Чёрная коррупция" - то сейчас голод уже стучится в дверь к каждой семье, что имеет глупость честно работать на Государство Украина - "борщевой набор" стал по стоимости сравним с "чёрной икрой", молочка..., ...В прочем считайте сами!Речь уже не о "колбасе по 2.20" - а реально о ГОЛОДЕ, в совокупности с холодом(коммуналкой), уничтожением предприятий(работой), уничтожением системы образования(наукой), уничтожением оборонки(уже не просто производителей, а отменой призыва, как системы образования)... .