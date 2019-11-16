Електромобілі

Не так то просто его электрифицировать. Нужно сразу такое покупать. Пожарные нормы к этому строго относятся.
Получаются ТУ в Киевэнерго, делается проект, вносится официальная плата за нестандартное подключение (в районе 2500-3000грн. за 1кВт мощности в зависимости от района). В общей сложности электрификация 1 машиноместа с подключенной мощностью 8кВт будет стоить в районе 2куе. Но проблема в том, что ДТЭК хочет лавочку прикрыть и больше разрешений на нестандартное подключение не выдавать. Очень им нравится продавать 1кВт за 9 грн., вместо того, чтобы продавать его по ночному тарифу для физлиц.
Не так то просто его электрифицировать. Нужно сразу такое покупать. Пожарные нормы к этому строго относятся.
Получаются ТУ в Киевэнерго, делается проект, вносится официальная плата за нестандартное подключение (в районе 2500-3000грн. за 1кВт мощности в зависимости от района). В общей сложности электрификация 1 машиноместа с подключенной мощностью 8кВт будет стоить в районе 2куе. Но проблема в том, что ДТЭК хочет лавочку прикрыть и больше разрешений на нестандартное подключение не выдавать. Очень им нравится продавать 1кВт за 9 грн., вместо того, чтобы продавать его по ночному тарифу для физлиц.
Да, безусловно, но это вопрос только по киевэнерго, как к поставщику услуги. Но есть ещё пожырные, которые могут отключить если кто то из жильцов нажалуется.
С точки зрения пожарной безопасности это можно делать при определённых условиях, которых обычно нет.
hume написав:Да, безусловно, но это вопрос только по киевэнерго, как к поставщику услуги. Но есть ещё пожырные, которые могут отключить если кто то из жильцов нажалуется.
С точки зрения пожарной безопасности это можно делать при определённых условиях, которых обычно нет.
Вы это к тому, что сам автомобиль может загореться во время зарядки? Тут, согласен, есть опасность что пожарники могут вмешаться. Если в самом деле начнут отрубать по этой причине, тогда придушат даже тех немногочисленных электроэнтузиастов, что есть сейчас.