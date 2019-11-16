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Електромобілі
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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 22:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В рамках субботнего оффтопа и посиделок на уютном ПОХе "где не воняет". Тесла-киллер:
https://techno.nv.ua/ukr/auto/volkswage ... 53555.html
Ребята, решайте вопрос где вы это чудо будете заряжать. На Струме - невыгодно. 9грн. за кВт/ч.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 00:30

Електромобілі

Не поленился, посмотрел этот эпик фейл стори:


Короче, машиноместо - электрифицировать. Электромобиль в качестве городского покупать можно уже сейчас. В качестве основного - минимум лет через 5.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 08:16

  airmax78 написав:Короче, машиноместо - электрифицировать. Электромобиль в качестве городского покупать можно уже сейчас. В качестве основного - минимум лет через 5.

Я буду рассматривать лиз электронного фордеца 150го через 3 года в качестве основной машины(машины жены).
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 10:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понаехал написав:
  airmax78 написав:Короче, машиноместо - электрифицировать. Электромобиль в качестве городского покупать можно уже сейчас. В качестве основного - минимум лет через 5.

Я буду рассматривать лиз электронного фордеца 150го через 3 года в качестве основной машины(машины жены).
Скажи плиз а джип ренегат, как машинка?

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 10:28

  airmax78 написав:Не
Короче, машиноместо - электрифицировать.5.

Не так то просто его электрифицировать. Нужно сразу такое покупать. Пожарные нормы к этому строго относятся.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 10:42

  hume написав:
  airmax78 написав:Не
Короче, машиноместо - электрифицировать.5.

Не так то просто его электрифицировать. Нужно сразу такое покупать. Пожарные нормы к этому строго относятся.

Получаются ТУ в Киевэнерго, делается проект, вносится официальная плата за нестандартное подключение (в районе 2500-3000грн. за 1кВт мощности в зависимости от района). В общей сложности электрификация 1 машиноместа с подключенной мощностью 8кВт будет стоить в районе 2куе.
Но проблема в том, что ДТЭК хочет лавочку прикрыть и больше разрешений на нестандартное подключение не выдавать. Очень им нравится продавать 1кВт за 9 грн., вместо того, чтобы продавать его по ночному тарифу для физлиц.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 10:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Честно говоря, после этого видео о поездке из Киева в Будапешт на Ягуаре iPace, я понимаю, что эра электромобилей в Украине еще долго не наступит (если вообще когда-нибудь наступит).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 11:21

  airmax78 написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:Не
Короче, машиноместо - электрифицировать.5.

Не так то просто его электрифицировать. Нужно сразу такое покупать. Пожарные нормы к этому строго относятся.

Получаются ТУ в Киевэнерго, делается проект, вносится официальная плата за нестандартное подключение (в районе 2500-3000грн. за 1кВт мощности в зависимости от района). В общей сложности электрификация 1 машиноместа с подключенной мощностью 8кВт будет стоить в районе 2куе.
Но проблема в том, что ДТЭК хочет лавочку прикрыть и больше разрешений на нестандартное подключение не выдавать. Очень им нравится продавать 1кВт за 9 грн., вместо того, чтобы продавать его по ночному тарифу для физлиц.

Да, безусловно, но это вопрос только по киевэнерго, как к поставщику услуги. Но есть ещё пожырные, которые могут отключить если кто то из жильцов нажалуется.

С точки зрения пожарной безопасности это можно делать при определённых условиях, которых обычно нет.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 11:38

  hume написав:Да, безусловно, но это вопрос только по киевэнерго, как к поставщику услуги. Но есть ещё пожырные, которые могут отключить если кто то из жильцов нажалуется.

С точки зрения пожарной безопасности это можно делать при определённых условиях, которых обычно нет.

Вы это к тому, что сам автомобиль может загореться во время зарядки? Тут, согласен, есть опасность что пожарники могут вмешаться. Если в самом деле начнут отрубать по этой причине, тогда придушат даже тех немногочисленных электроэнтузиастов, что есть сейчас.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 11:39

  airmax78 написав:Честно говоря, после этого видео о поездке из Киева в Будапешт на Ягуаре iPace, я понимаю, что эра электромобилей в Украине еще долго не наступит (если вообще когда-нибудь наступит).


Что там такого то? Полтора часа лень смотреть. Эра электричек наступает уже. Пока это город. Но со временем и на трассах инфраструктура подтянется. ДВС будут потихоньку прижимать налогами
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trololo
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