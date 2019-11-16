Електромобілі

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на тему Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього

#<12 Додано: Нед 17 лис, 2019 11:52 trololo написав: airmax78 написав: Честно говоря, после этого видео о поездке из Киева в Будапешт на Ягуаре iPace, я понимаю, что эра электромобилей в Украине еще долго не наступит (если вообще когда-нибудь наступит). Честно говоря, после этого видео о поездке из Киева в Будапешт на Ягуаре iPace, я понимаю, что эра электромобилей в Украине еще долго не наступит (если вообще когда-нибудь наступит).



Что там такого то? Полтора часа лень смотреть. Эра электричек наступает уже. Пока это город. Но со временем и на трассах инфраструктура подтянется. ДВС будут потихоньку прижимать налогами Что там такого то? Полтора часа лень смотреть. Эра электричек наступает уже. Пока это город. Но со временем и на трассах инфраструктура подтянется. ДВС будут потихоньку прижимать налогами

3 дня ехали из Киева до Будапешта. Денег на зарядку потратили столько же сколько потратили бы на бензин, на еду и ночлег потратили в 2 раза больше денег чем на зарядку. Короче, эпик фейл. 3 дня ехали из Киева до Будапешта. Денег на зарядку потратили столько же сколько потратили бы на бензин, на еду и ночлег потратили в 2 раза больше денег чем на зарядку. Короче, эпик фейл. airmax78 Повідомлень: 32559 З нами з: 25.10.12 Подякував: 833 раз. Подякували: 3758 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лис, 2019 12:05 airmax78 написав: trololo написав: airmax78 написав: Честно говоря, после этого видео о поездке из Киева в Будапешт на Ягуаре iPace, я понимаю, что эра электромобилей в Украине еще долго не наступит (если вообще когда-нибудь наступит). Честно говоря, после этого видео о поездке из Киева в Будапешт на Ягуаре iPace, я понимаю, что эра электромобилей в Украине еще долго не наступит (если вообще когда-нибудь наступит).



Что там такого то? Полтора часа лень смотреть. Эра электричек наступает уже. Пока это город. Но со временем и на трассах инфраструктура подтянется. ДВС будут потихоньку прижимать налогами Что там такого то? Полтора часа лень смотреть. Эра электричек наступает уже. Пока это город. Но со временем и на трассах инфраструктура подтянется. ДВС будут потихоньку прижимать налогами

3 дня ехали из Киева до Будапешта. Денег на зарядку потратили столько же сколько потратили бы на бензин, на еду и ночлег потратили в 2 раза больше денег чем на зарядку. Короче, эпик фейл. 3 дня ехали из Киева до Будапешта. Денег на зарядку потратили столько же сколько потратили бы на бензин, на еду и ночлег потратили в 2 раза больше денег чем на зарядку. Короче, эпик фейл.



ребята, ну при всем уважении - может замутите уже отдельную ветку про электрички? я там к вам с удовольствием присоединюсь - уже 5й электрокар юзаю и давно уже не рефлексирую по этому поводу

даже в штатах пока электрички используют лишь как локальные авто и все проекты траков на электричестве там пока рассматривают как не слишком близкое и достаточно расплывчатое будущее

так шо хватить уже тут флудить и оффтопить на эту тему, а? ребята, ну при всем уважении - может замутите уже отдельную ветку про электрички? я там к вам с удовольствием присоединюсь - уже 5й электрокар юзаю и давно уже не рефлексирую по этому поводудаже в штатах пока электрички используют лишь как локальные авто и все проекты траков на электричестве там пока рассматривают как не слишком близкое и достаточно расплывчатое будущеетак шо хватить уже тут флудить и оффтопить на эту тему, а? Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease. kingkongovets

Повідомлень: 7412 З нами з: 05.06.16 Подякував: 619 раз. Подякували: 1152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лис, 2019 17:53 Оранжевый-хит сезона написав: Понаехал написав: airmax78 написав: Короче, машиноместо - электрифицировать. Электромобиль в качестве городского покупать можно уже сейчас. В качестве основного - минимум лет через 5. Короче, машиноместо - электрифицировать. Электромобиль в качестве городского покупать можно уже сейчас. В качестве основного - минимум лет через 5.

Я буду рассматривать лиз электронного фордеца 150го через 3 года в качестве основной машины(машины жены). Я буду рассматривать лиз электронного фордеца 150го через 3 года в качестве основной машины(машины жены). Скажи плиз а джип ренегат, как машинка?



Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk Скажи плиз а джип ренегат, как машинка?Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

А он вообще есть электрический или хотя бы по типу Приуса?

хотя в авто с мостами как грузовик в WW2 и которое само является грузовиком только электромоторов вместо дизеля литров в 7 нехватало А он вообще есть электрический или хотя бы по типу Приуса?хотя в авто с мостами как грузовик в WW2 и которое само является грузовиком только электромоторов вместо дизеля литров в 7 нехватало барабашов Повідомлень: 1530 З нами з: 16.06.15 Подякував: 147 раз. Подякували: 122 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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