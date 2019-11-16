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Електромобілі
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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 11:52

  trololo написав:
  airmax78 написав:Честно говоря, после этого видео о поездке из Киева в Будапешт на Ягуаре iPace, я понимаю, что эра электромобилей в Украине еще долго не наступит (если вообще когда-нибудь наступит).


Что там такого то? Полтора часа лень смотреть. Эра электричек наступает уже. Пока это город. Но со временем и на трассах инфраструктура подтянется. ДВС будут потихоньку прижимать налогами

3 дня ехали из Киева до Будапешта. Денег на зарядку потратили столько же сколько потратили бы на бензин, на еду и ночлег потратили в 2 раза больше денег чем на зарядку. Короче, эпик фейл.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 12:05

  airmax78 написав:
  trololo написав:
  airmax78 написав:Честно говоря, после этого видео о поездке из Киева в Будапешт на Ягуаре iPace, я понимаю, что эра электромобилей в Украине еще долго не наступит (если вообще когда-нибудь наступит).


Что там такого то? Полтора часа лень смотреть. Эра электричек наступает уже. Пока это город. Но со временем и на трассах инфраструктура подтянется. ДВС будут потихоньку прижимать налогами

3 дня ехали из Киева до Будапешта. Денег на зарядку потратили столько же сколько потратили бы на бензин, на еду и ночлег потратили в 2 раза больше денег чем на зарядку. Короче, эпик фейл.


ребята, ну при всем уважении - может замутите уже отдельную ветку про электрички? я там к вам с удовольствием присоединюсь - уже 5й электрокар юзаю и давно уже не рефлексирую по этому поводу
даже в штатах пока электрички используют лишь как локальные авто и все проекты траков на электричестве там пока рассматривают как не слишком близкое и достаточно расплывчатое будущее
так шо хватить уже тут флудить и оффтопить на эту тему, а?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:53

  Оранжевый-хит сезона написав:
Понаехал написав:
  airmax78 написав:Короче, машиноместо - электрифицировать. Электромобиль в качестве городского покупать можно уже сейчас. В качестве основного - минимум лет через 5.

Я буду рассматривать лиз электронного фордеца 150го через 3 года в качестве основной машины(машины жены).
Скажи плиз а джип ренегат, как машинка?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

А он вообще есть электрический или хотя бы по типу Приуса?
хотя в авто с мостами как грузовик в WW2 и которое само является грузовиком только электромоторов вместо дизеля литров в 7 нехватало
барабашов
 
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  #<12
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