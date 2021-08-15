Електромобілі

Zebra написав:литиевые батарейки после деградации до 80% теряют дальше емкость очень медленно
у вас не было ноутбуков акб которых через 4-5 лет держали заряд 10-30 минут. Причём чем ноут мощнее тем быстрее убивается акб.
1 Спочатку Ви не розібрались у видах енергії(теплова,механічна,електрична) кожна з яких має свої сильні і слабкі сторони.. 2 Потім ви здурі заявили що собівартість ролі не грає - хоча й приводив вартість цих енергій виходячи з цін продажу а не виготовлення і це видно навіть у повідомленні
Є теплова -важко зберігається ,перетворюється в електричну або механічну з ККД 10-45% 1Мдж газу=0,3грн________________________________=9грн/м3 1Мдж бензину=0,7грн_____________________________=30грн/літр Є універсальна - з ККД в 90-99% перетворюється в механічну, з ККД 100% перетворюється в теплову(спіраль) , 300% (кондиціонер/тепловий насос) 1Мдж електрики=0,4-1 грн-1,5 грнн(зелена енергетика) 2 Для авто потрібна теплова енергія яку легко запасти(тут немає рівних бензину) , але і легко перетворити з теплової в механічну(тут поза конкуренцією електрика) 3 Зараз 1 км ДВС(30 грн/літр=3грн/км) 1 км електро(2,6грн/квт*год=0,3грн/км) Отже вже тут є 90% економії( від двс) ,або 1000% Двс дорожче від електро.... 4 Змінити це можна двома способами Або опустити бензин до ???? Або пвдняти електрику до,???? - а тут бяка, адже підняти вище 5-7грн/Квт як платять зараз за зелену - не вийде, бо тоді населення просто наставить фотопанелей (на квартиру треба близько 10-15м2)+акамуляторів на 10квт*годин І все - монополісти можуть скільки завгодно піднімати ціну товару який продається ними..але вони не вплинуть жодним чином на тих хто сам себе цим товаром забезпечує.
Тепер Ви не розібравшись з акамуляторами рівняєте щось з пальцем. Надійність акамулятора залежить від 1 конструкції-Ліф мав повітряне охолодження 2 ємності Ліф 22Кв-24Кв(2покоління)-44Квт(3 покоління)- як правило всі нові авто зараз мають від 40Квт*годин і вище а - чим більша ємність- тим менша кількість зарядів б - чим більша ємність тим менше акамулятор заряджається від80% до 100% і розряджається від 20% до 0% - якраз ці параметри різко зменшують кількість циклів до втрати ємності на 20% в - чим більша ємність тим менший вплив потужності двигуна на перевантаження акамулятора(найкраще акамулятор працює з потужністю в 1/3 від ємності в Квт*годинах ) в 90% часу в ліфі він працював врежимі1/1 40квт акамулятор буде працювати в режимі 1/2 100квт акамулятор буде працювати в режимі 1/4 3 Сьогоднішні моделі акамуляторів хоч і є літієвими..але мають кількість циклів 2000-6000( в порівнянні з 1000 яку мав ліф)
Zebra написав:литиевые батарейки после деградации до 80% теряют дальше емкость очень медленно
у вас не было ноутбуков акб которых через 4-5 лет держали заряд 10-30 минут. Причём чем ноут мощнее тем быстрее убивается акб.
1 Спочатку Ви не розібрались у видах енергії(теплова,механічна,електрична) кожна з яких має свої сильні і слабкі сторони.. 2 Потім ви здурі заявили що собівартість ролі не грає - хоча й приводив вартість цих енергій виходячи з цін продажу а не виготовлення і це видно навіть у повідомленні
Є теплова -важко зберігається ,перетворюється в електричну або механічну з ККД 10-45% 1Мдж газу=0,3грн________________________________=9грн/м3 1Мдж бензину=0,7грн_____________________________=30грн/літр Є універсальна - з ККД в 90-99% перетворюється в механічну, з ККД 100% перетворюється в теплову(спіраль) , 300% (кондиціонер/тепловий насос) 1Мдж електрики=0,4-1 грн-1,5 грнн(зелена енергетика) 2 Для авто потрібна теплова енергія яку легко запасти(тут немає рівних бензину) , але і легко перетворити з теплової в механічну(тут поза конкуренцією електрика) 3 Зараз 1 км ДВС(30 грн/літр=3грн/км) 1 км електро(2,6грн/квт*год=0,3грн/км) Отже вже тут є 90% економії( від двс) ,або 1000% Двс дорожче від електро.... 4 Змінити це можна двома способами Або опустити бензин до ???? Або пвдняти електрику до,???? - а тут бяка, адже підняти вище 5-7грн/Квт як платять зараз за зелену - не вийде, бо тоді населення просто наставить фотопанелей (на квартиру треба близько 10-15м2)+акамуляторів на 10квт*годин І все - монополісти можуть скільки завгодно піднімати ціну товару який продається ними..але вони не вплинуть жодним чином на тих хто сам себе цим товаром забезпечує.
Тепер Ви не розібравшись з акамуляторами рівняєте щось з пальцем. Надійність акамулятора залежить від 1 конструкції-Ліф мав повітряне охолодження 2 ємності Ліф 22Кв-24Кв(2покоління)-44Квт(3 покоління)- як правило всі нові авто зараз мають від 40Квт*годин і вище а - чим більша ємність- тим менша кількість зарядів б - чим більша ємність тим менше акамулятор заряджається від80% до 100% і розряджається від 20% до 0% - якраз ці параметри різко зменшують кількість циклів до втрати ємності на 20% в - чим більша ємність тим менший вплив потужності двигуна на перевантаження акамулятора(найкраще акамулятор працює з потужністю в 1/3 від ємності в Квт*годинах ) в 90% часу в ліфі він працював врежимі1/1 40квт акамулятор буде працювати в режимі 1/2 100квт акамулятор буде працювати в режимі 1/4 3 Сьогоднішні моделі акамуляторів хоч і є літієвими..але мають кількість циклів 2000-6000( в порівнянні з 1000 яку мав ліф)
кх-кх... колего, слово "акамулятор" все ж слід писати як акумулятор. ну акумулятор він, акумулятор, а не акамулятор, дідько його побрав би. запишіть собі на листочок і повісьте на монітор. ну не дивуйте відвідувачів сайту своїм "рівнем" знань.
пс. завжди викликало подив, що люди, які не вміють вірно написати назву чогось (чи може і не знають як воно вірно, хз), але при цьому беруться обговорювати це щось, його ттх і властивості (і фізичні і споживчі і ще хз які) і щось комусь при цьому ще й доводити. "это какой то позор..." (с)
juristkostya написав:это прикольно 1 раз, на пробу, но покупать авто за 1,3 миллиона грн, чтобы так ездить постоянно?
И где вы такие цены видели? 1.3 "ляма" - это 48К долларов. Просто полистайте автосалоны, где эта модель продается - нигде цены выше 35К нет. А реально идут по 30-32 в среднем. Да и б/у с пробегом всего в 1500-2000 км стоят 25-27! И это при почти гарантированных 500 км на одной зарядке. Что мешает взять за 15-20 тысяч модель с запасом хода не в 500 км, а 320-400? Одна остановка по пути в Киев из любой точки Украины на подзарядку. Как раз в туалет сходить и немного размяться. Зачем гнать непрерывно 4-4.5 часа за рулем?
Зверніть увагу Я помилився всього один раз , в одному і тому ж слові...і на підставі цього ви вирішили що не варто мені вірити? Так я добре знаю економіку/математику/фізику/хімію...і погано правопис..і що ? Я ж не претендую на 5 по 5-бальній за знання української мови(тим більше що вчився в СРСР і 70-80% всього прочитаного мною було російською мовою...) ПС В моєму шкільному атестаті всі 5 ..крім 4 - з української мови. Якщо це вас заспокоїть.
Bobua написав:Навіщо платити за газ з ворожої країни (~9.45кВт/нм3=~1кВт/1гривню?), якщо атомна енергія дешевша ж, здається...
загуглите стоимость постройки 1 энергоблока аэс. Когда говорят про дешевую атомную энергетику про стоимость постройки аэс сказать "забывают". Чтобы вы выбрали авто на бесплатном топливе за 1млн долларов или пожизненное такси за 200 тыс?
Коли виробник встановлює ціну на товар, то, як мені здається -- в ту ціну мають входити і амортизаційні відрахування. Так, аби за прогнозний строк служби виробничого обладнання не лише отримувати "прибуток", але й назбирати гроші на нове. Або (якщо перехочеться виробляти) -- то повернути собі вкладені гроші (з урахування інфляції, звісно ж). Інакше який сенс "бізнесу"!?
І єдина причина чому атомну енергію не вдавалось використовувати масштабніше -- неможливість нею балансувати (див. Чорнобиль -- спроба знизити генерацію...) І ще -- атомна, можливо, зумовлює неприродній розігрів Землі (здогадно, більший аніж вуглеводні, бо вони ж включені в біоцикл). Але, чорні соняч.батареї ж ставлять повсюди. І не бояться розігріву. Отже, це, мабуть, і не проблема...
Але найважливіше, що нині всі сживачі вже могли би стати "смартами" і підлаштовувати своє споживання під генерацію. Тому вже є передумови виводити всі блоки АЕС на номінал.потужність. Прикривати всі решту електростанцій. І карати (грошима) споживачів, які створюють пікові навантаження, замість споживати рівномірно. А після покарань майже всі "смарт" холодильники, бойлери, кондиціонери, електроавто... раптом різко вирішать споживати електрику не "коли схотілось", а коли вона найдешевша. Крім як у любителів платити по максимуму.
Нове дослідження експертів з США стверджує, що для електрокарів середня плата за обслуговування вище, ніж у традиційних автомобілів. We Predict, аналітична фірма, яка використовує прогнозне моделювання, інтелектуальний аналіз даних і статистику, заявила, що електромобілі були в 2,3 рази дорожче в обслуговуванні, ніж їх аналоги, що працюють на бензині, протягом перших трьох місяців володіння. Але при цьому не вдалося компенсувати значні витрати, пов’язані із заміною батареї. Сучасні електромобілі щорічно втрачають близько 2,5% свого максимального заряду, в результаті чого транспортному засобу, ймовірно, буде потрібно заміна елементів через вісім-десять років. Фірма вважає, що ці проблеми зменшаться, оскільки галузь почне продавати більше автомобілів на альтернативних джерелах енергії. Зараз ремонт електромобілів займає в 1,5 рази більше часу, ніж бензинових моделей, а витрати на робочу силу в 1,3 рази більше. https://nv.ua/ukr/auto/news/obslugovuva ... 76045.html
1 Тесла стверджує що володіє технологією переробки існуючих акумуляторів з ККД=92% Тобто з старих акумуляторів ємністю в 100Квт*годин вони створять під час утилізації старих - новий ємністю в 92 Квт*год 2 З 2023 року, всі комерційні і розважальні споруди в Каліфорнії повинні будуватись з сонячними панелями на даху... Від обовязкового встановлення звільнені тільки два типи будинків а - житлові б - спеціальні Державні