Електромобілі

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на тему Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього

#<1 ... 891011 Додано: Пон 02 сер, 2021 09:35 vitaliian написав: Zebra написав: литиевые батарейки после деградации до 80% теряют дальше емкость очень медленно литиевые батарейки после деградации до 80% теряют дальше емкость очень медленно у вас не было ноутбуков акб которых через 4-5 лет держали заряд 10-30 минут. Причём чем ноут мощнее тем быстрее убивается акб. у вас не было ноутбуков акб которых через 4-5 лет держали заряд 10-30 минут. Причём чем ноут мощнее тем быстрее убивается акб. 1 Спочатку Ви не розібрались у видах енергії(теплова,механічна,електрична) кожна з яких має свої сильні і слабкі сторони..

2 Потім ви здурі заявили що собівартість ролі не грає - хоча й приводив вартість цих енергій виходячи з цін продажу а не виготовлення і це видно навіть у повідомленні

Є теплова -важко зберігається ,перетворюється в електричну або механічну з ККД 10-45%

1Мдж газу=0,3грн________________________________ =9грн/м3

1Мдж бензину=0,7грн_____________________________ =30грн/літр

Є універсальна - з ККД в 90-99% перетворюється в механічну, з ККД 100% перетворюється в теплову(спіраль) , 300% (кондиціонер/тепловий насос)

1Мдж електрики=0,4-1 грн-1,5 грнн(зелена енергетика)

2 Для авто потрібна теплова енергія яку легко запасти(тут немає рівних бензину) ,

але і легко перетворити з теплової в механічну(тут поза конкуренцією електрика)

3 Зараз

1 км ДВС(30 грн/літр=3грн/км)

1 км електро(2,6грн/квт*год=0,3грн/км)

Отже вже тут є 90% економії( від двс) ,або 1000% Двс дорожче від електро....

4 Змінити це можна двома способами

Або опустити бензин до ????

Або пвдняти електрику до,???? - а тут бяка, адже підняти вище 5-7грн/Квт як платять зараз за зелену - не вийде, бо тоді населення просто наставить фотопанелей (на квартиру треба близько 10-15м2)+акамуляторів на 10квт*годин

І все - монополісти можуть скільки завгодно піднімати ціну товару який продається ними..але вони не вплинуть жодним чином на тих хто сам себе цим товаром забезпечує.

Тепер Ви не розібравшись з акамуляторами рівняєте щось з пальцем.

Надійність акамулятора залежить від

1 конструкції-Ліф мав повітряне охолодження

2 ємності Ліф 22Кв-24Кв(2покоління)-44Квт(3 покоління)- як правило всі нові авто зараз мають від 40Квт*годин і вище

а - чим більша ємність- тим менша кількість зарядів

б - чим більша ємність тим менше акамулятор заряджається від80% до 100% і розряджається від 20% до 0% - якраз ці параметри різко зменшують кількість циклів до втрати ємності на 20%

в - чим більша ємність тим менший вплив потужності двигуна на перевантаження акамулятора(найкраще акамулятор працює з потужністю в 1/3 від ємності в Квт*годинах )

в 90% часу

в ліфі він працював врежимі1/1

40квт акамулятор буде працювати в режимі 1/2

100квт акамулятор буде працювати в режимі 1/4

3 Сьогоднішні моделі акамуляторів хоч і є літієвими..але мають кількість циклів 2000-6000( в порівнянні з 1000 яку мав ліф) 1 Спочатку Ви не розібрались у видах енергії(теплова,механічна,електрична) кожна з яких має свої сильні і слабкі сторони..2 Потім ви здурі заявили що собівартість ролі не грає - хоча й приводив вартість цих енергій виходячи з цін продажу а не виготовлення і це видно навіть у повідомленніТепер Ви не розібравшись з акамуляторами рівняєте щось з пальцем.Надійність акамулятора залежить від1 конструкції-Ліф мав повітряне охолодження2 ємності Ліф 22Кв-24Кв(2покоління)-44Квт(3 покоління)- як правило всі нові авто зараз мають від 40Квт*годин і вищеа - чим більша ємність- тим менша кількість зарядівб - чим більша ємність тим менше акамулятор заряджається від80% до 100% і розряджається від 20% до 0% - якраз ці параметри різко зменшують кількість циклів до втрати ємності на 20%в - чим більша ємність тим менший вплив потужності двигуна на перевантаження акамулятора(найкраще акамулятор працює з потужністю в 1/3 від ємності в Квт*годинах )в 90% часув ліфі він працював врежимі1/140квт акамулятор буде працювати в режимі 1/2100квт акамулятор буде працювати в режимі 1/43 Сьогоднішні моделі акамуляторів хоч і є літієвими..але мають кількість циклів 2000-6000( в порівнянні з 1000 яку мав ліф) budivelnik

Повідомлень: 24779 З нами з: 15.01.09 Подякував: 218 раз. Подякували: 2666 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 сер, 2021 11:04 budivelnik написав: vitaliian написав: Zebra написав: литиевые батарейки после деградации до 80% теряют дальше емкость очень медленно литиевые батарейки после деградации до 80% теряют дальше емкость очень медленно у вас не было ноутбуков акб которых через 4-5 лет держали заряд 10-30 минут. Причём чем ноут мощнее тем быстрее убивается акб. у вас не было ноутбуков акб которых через 4-5 лет держали заряд 10-30 минут. Причём чем ноут мощнее тем быстрее убивается акб. 1 Спочатку Ви не розібрались у видах енергії(теплова,механічна,електрична) кожна з яких має свої сильні і слабкі сторони..

2 Потім ви здурі заявили що собівартість ролі не грає - хоча й приводив вартість цих енергій виходячи з цін продажу а не виготовлення і це видно навіть у повідомленні

Є теплова -важко зберігається ,перетворюється в електричну або механічну з ККД 10-45%

1Мдж газу=0,3грн________________________________ =9грн/м3

1Мдж бензину=0,7грн_____________________________ =30грн/літр

Є універсальна - з ККД в 90-99% перетворюється в механічну, з ККД 100% перетворюється в теплову(спіраль) , 300% (кондиціонер/тепловий насос)

1Мдж електрики=0,4-1 грн-1,5 грнн(зелена енергетика)

2 Для авто потрібна теплова енергія яку легко запасти(тут немає рівних бензину) ,

але і легко перетворити з теплової в механічну(тут поза конкуренцією електрика)

3 Зараз

1 км ДВС(30 грн/літр=3грн/км)

1 км електро(2,6грн/квт*год=0,3грн/км)

Отже вже тут є 90% економії( від двс) ,або 1000% Двс дорожче від електро....

4 Змінити це можна двома способами

Або опустити бензин до ????

Або пвдняти електрику до,???? - а тут бяка, адже підняти вище 5-7грн/Квт як платять зараз за зелену - не вийде, бо тоді населення просто наставить фотопанелей (на квартиру треба близько 10-15м2)+ акамуляторів на 10квт*годин

І все - монополісти можуть скільки завгодно піднімати ціну товару який продається ними..але вони не вплинуть жодним чином на тих хто сам себе цим товаром забезпечує.

Тепер Ви не розібравшись з акамуляторами рівняєте щось з пальцем.

Надійність акамулятора залежить від

1 конструкції-Ліф мав повітряне охолодження

2 ємності Ліф 22Кв-24Кв(2покоління)-44Квт(3 покоління)- як правило всі нові авто зараз мають від 40Квт*годин і вище

а - чим більша ємність- тим менша кількість зарядів

б - чим більша ємність тим менше акамулятор заряджається від80% до 100% і розряджається від 20% до 0% - якраз ці параметри різко зменшують кількість циклів до втрати ємності на 20%

в - чим більша ємність тим менший вплив потужності двигуна на перевантаження акамулятора (найкраще акамулятор працює з потужністю в 1/3 від ємності в Квт*годинах )

в 90% часу

в ліфі він працював врежимі1/1

40квт акамулятор буде працювати в режимі 1/2

100квт акамулятор буде працювати в режимі 1/4

3 Сьогоднішні моделі акамуляторів хоч і є літієвими..але мають кількість циклів 2000-6000( в порівнянні з 1000 яку мав ліф) 1 Спочатку Ви не розібрались у видах енергії(теплова,механічна,електрична) кожна з яких має свої сильні і слабкі сторони..2 Потім ви здурі заявили що собівартість ролі не грає - хоча й приводив вартість цих енергій виходячи з цін продажу а не виготовлення і це видно навіть у повідомленніТепер Ви не розібравшись зрівняєте щось з пальцем.Надійністьзалежить від1 конструкції-Ліф мав повітряне охолодження2 ємності Ліф 22Кв-24Кв(2покоління)-44Квт(3 покоління)- як правило всі нові авто зараз мають від 40Квт*годин і вищеа - чим більша ємність- тим менша кількість зарядівб - чим більша ємність тим меншезаряджається від80% до 100% і розряджається від 20% до 0% - якраз ці параметри різко зменшують кількість циклів до втрати ємності на 20%в - чим більша ємність тим менший вплив потужності двигуна на перевантаження(найкращепрацює з потужністю в 1/3 від ємності в Квт*годинах )в 90% часув ліфі він працював врежимі1/140квтбуде працювати в режимі 1/2100квтбуде працювати в режимі 1/43 Сьогоднішні моделіхоч і є літієвими..але мають кількість циклів 2000-6000( в порівнянні з 1000 яку мав ліф)



кх-кх... колего, слово "акамулятор" все ж слід писати як акумулятор. ну акумулятор він, акумулятор, а не акамулятор, дідько його побрав би. запишіть собі на листочок і повісьте на монітор. ну не дивуйте відвідувачів сайту своїм "рівнем" знань.



пс. завжди викликало подив, що люди, які не вміють вірно написати назву чогось (чи може і не знають як воно вірно, хз), але при цьому беруться обговорювати це щось, його ттх і властивості (і фізичні і споживчі і ще хз які) і щось комусь при цьому ще й доводити. "это какой то позор..." (с) кх-кх... колего, слово "акамулятор" все ж слід писати як акумулятор. ну акумулятор він, акумулятор, а не акамулятор, дідько його побрав би. запишіть собі на листочок і повісьте на монітор. ну не дивуйте відвідувачів сайту своїм "рівнем" знань.пс. завжди викликало подив, що люди, які не вміють вірно написати назву чогось (чи може і не знають як воно вірно, хз), але при цьому беруться обговорювати це щось, його ттх і властивості (і фізичні і споживчі і ще хз які) і щось комусь при цьому ще й доводити. "это какой то позор..." (с) wild.tomcat Повідомлень: 1031 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 239 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 сер, 2021 14:06 juristkostya написав: это прикольно 1 раз, на пробу, но покупать авто за 1,3 миллиона грн, чтобы так ездить постоянно? это прикольно 1 раз, на пробу, но покупать авто за 1,3 миллиона грн, чтобы так ездить постоянно?

И где вы такие цены видели? 1.3 "ляма" - это 48К долларов. Просто полистайте автосалоны, где эта модель продается - нигде цены выше 35К нет. А реально идут по 30-32 в среднем. Да и б/у с пробегом всего в 1500-2000 км стоят 25-27! И это при почти гарантированных 500 км на одной зарядке. Что мешает взять за 15-20 тысяч модель с запасом хода не в 500 км, а 320-400? Одна остановка по пути в Киев из любой точки Украины на подзарядку. Как раз в туалет сходить и немного размяться. Зачем гнать непрерывно 4-4.5 часа за рулем? И где вы такие цены видели? 1.3 "ляма" - это 48К долларов. Просто полистайте автосалоны, где эта модель продается - нигде цены выше 35К нет. А реально идут по 30-32 в среднем. Да и б/у с пробегом всего в 1500-2000 км стоят 25-27! И это при почти гарантированных 500 км на одной зарядке. Что мешает взять за 15-20 тысяч модель с запасом хода не в 500 км, а 320-400? Одна остановка по пути в Киев из любой точки Украины на подзарядку. Как раз в туалет сходить и немного размяться. Зачем гнать непрерывно 4-4.5 часа за рулем? yuri_m Повідомлень: 1028 З нами з: 25.11.08 Подякував: 87 раз. Подякували: 761 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 сер, 2021 15:29 Re: Електромобілі wild.tomcat написав: слово "акамулятор слово "акамулятор Зверніть увагу

Я помилився всього один раз , в одному і тому ж слові...і на підставі цього ви вирішили що не варто мені вірити?

Так я добре знаю економіку/математику/фізику/хімію...і погано правопис..і що ?

Я ж не претендую на 5 по 5-бальній за знання української мови(тим більше що вчився в СРСР і 70-80% всього прочитаного мною було російською мовою...)

ПС

В моєму шкільному атестаті всі 5 ..крім 4 - з української мови.

Якщо це вас заспокоїть. Зверніть увагуЯ помилився всього один раз , в одному і тому ж слові...і на підставі цього ви вирішили що не варто мені вірити?Так я добре знаю економіку/математику/фізику/хімію...і погано правопис..і що ?Я ж не претендую на 5 по 5-бальній за знання української мови(тим більше що вчився в СРСР і 70-80% всього прочитаного мною було російською мовою...)ПСВ моєму шкільному атестаті всі 5 ..крім 4 - з української мови.Якщо це вас заспокоїть. budivelnik

Повідомлень: 24779 З нами з: 15.01.09 Подякував: 218 раз. Подякували: 2666 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 сер, 2021 15:37 Re: Електромобілі



размещу и сюда... может кому интересно. Расстояние 26км мой самокат проезжает за 90 минут тратя летом 59% заряда. vitaliian

Повідомлень: 8294 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1500 раз. Подякували: 2163 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 сер, 2021 15:45 vitaliian написав: Bobua написав: Навіщо платити за газ з ворожої країни (~9.45кВт/нм3=~1кВт/1гривню?), якщо атомна енергія дешевша ж, здається... Навіщо платити за газ з ворожої країни (~9.45кВт/нм3=~1кВт/1гривню?), якщо атомна енергія дешевша ж, здається... загуглите стоимость постройки 1 энергоблока аэс. Когда говорят про дешевую атомную энергетику про стоимость постройки аэс сказать "забывают". Чтобы вы выбрали авто на бесплатном топливе за 1млн долларов или пожизненное такси за 200 тыс? загуглите стоимость постройки 1 энергоблока аэс. Когда говорят про дешевую атомную энергетику про стоимость постройки аэс сказать "забывают". Чтобы вы выбрали авто на бесплатном топливе за 1млн долларов или пожизненное такси за 200 тыс?



Коли виробник встановлює ціну на товар, то, як мені здається -- в ту ціну мають входити і амортизаційні відрахування.

Так, аби за прогнозний строк служби виробничого обладнання не лише отримувати "прибуток", але й назбирати гроші на нове. Або (якщо перехочеться виробляти) -- то повернути собі вкладені гроші (з урахування інфляції, звісно ж).

Інакше який сенс "бізнесу"!?



І єдина причина чому атомну енергію не вдавалось використовувати масштабніше -- неможливість нею балансувати (див. Чорнобиль -- спроба знизити генерацію...)

І ще -- атомна, можливо, зумовлює неприродній розігрів Землі (здогадно, більший аніж вуглеводні, бо вони ж включені в біоцикл). Але, чорні соняч.батареї ж ставлять повсюди. І не бояться розігріву. Отже, це, мабуть, і не проблема...



Але найважливіше, що нині всі сживачі вже могли би стати "смартами" і підлаштовувати своє споживання під генерацію.

Тому вже є передумови виводити всі блоки АЕС на номінал.потужність. Прикривати всі решту електростанцій. І карати (грошима) споживачів, які створюють пікові навантаження, замість споживати рівномірно. А після покарань майже всі "смарт" холодильники, бойлери, кондиціонери, електроавто... раптом різко вирішать споживати електрику не "коли схотілось", а коли вона найдешевша. Крім як у любителів платити по максимуму. Коли виробник встановлює ціну на товар, то, як мені здається -- в ту ціну мають входити і амортизаційні відрахування.Так, аби за прогнозний строк служби виробничого обладнання не лише отримувати "прибуток", але й назбирати гроші на нове. Або (якщо перехочеться виробляти) -- то повернути собі вкладені гроші (з урахування інфляції, звісно ж).Інакше який сенс "бізнесу"!?І єдина причина чому атомну енергію не вдавалось використовувати масштабніше -- неможливість нею балансувати (див. Чорнобиль -- спроба знизити генерацію...)І ще -- атомна, можливо, зумовлює неприродній розігрів Землі (здогадно, більший аніж вуглеводні, бо вони ж включені в біоцикл). Але, чорні соняч.батареї ж ставлять повсюди. І не бояться розігріву. Отже, це, мабуть, і не проблема...Але найважливіше, що нині всі сживачі вже могли би стати "смартами" і підлаштовувати своє споживання під генерацію.Тому вже є передумови виводити всі блоки АЕС на номінал.потужність. Прикривати всі решту електростанцій. І карати (грошима) споживачів, які створюють пікові навантаження, замість споживати рівномірно. А після покарань майже всі "смарт" холодильники, бойлери, кондиціонери, електроавто... раптом різко вирішать споживати електрику не "коли схотілось", а коли вона найдешевша. Крім як у любителів платити по максимуму. Bobua Повідомлень: 693 З нами з: 24.08.10 Подякував: 75 раз. Подякували: 90 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 сер, 2021 16:02 Re: Електромобілі

We Predict, аналітична фірма, яка використовує прогнозне моделювання, інтелектуальний аналіз даних і статистику, заявила, що електромобілі були в 2,3 рази дорожче в обслуговуванні, ніж їх аналоги, що працюють на бензині, протягом перших трьох місяців володіння.

Але при цьому не вдалося компенсувати значні витрати, пов’язані із заміною батареї. Сучасні електромобілі щорічно втрачають близько 2,5% свого максимального заряду, в результаті чого транспортному засобу, ймовірно, буде потрібно заміна елементів через вісім-десять років.

Фірма вважає, що ці проблеми зменшаться, оскільки галузь почне продавати більше автомобілів на альтернативних джерелах енергії. Зараз ремонт електромобілів займає в 1,5 рази більше часу, ніж бензинових моделей, а витрати на робочу силу в 1,3 рази більше. https://nv.ua/ukr/auto/news/obslugovuva ... 76045.html Нове дослідження експертів з США стверджує, що для електрокарів середня плата за обслуговування вище, ніж у традиційних автомобілів.We Predict, аналітична фірма, яка використовує прогнозне моделювання, інтелектуальний аналіз даних і статистику, заявила, що електромобілі були в 2,3 рази дорожче в обслуговуванні, ніж їх аналоги, що працюють на бензині, протягом перших трьох місяців володіння.Але при цьому не вдалося компенсувати значні витрати, пов’язані із заміною батареї. Сучасні електромобілі щорічно втрачають близько 2,5% свого максимального заряду, в результаті чого транспортному засобу, ймовірно, буде потрібно заміна елементів через вісім-десять років.Фірма вважає, що ці проблеми зменшаться, оскільки галузь почне продавати більше автомобілів на альтернативних джерелах енергії. Зараз ремонт електромобілів займає в 1,5 рази більше часу, ніж бензинових моделей, а витрати на робочу силу в 1,3 рази більше. Ой+

Повідомлень: 4465 З нами з: 19.04.12 Подякував: 69 раз. Подякували: 645 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 сер, 2021 20:53 1 Тесла стверджує що володіє технологією переробки існуючих акумуляторів з ККД=92%

Тобто з старих акумуляторів ємністю в 100Квт*годин вони створять під час утилізації старих - новий ємністю в 92 Квт*год

2 З 2023 року, всі комерційні і розважальні споруди в Каліфорнії повинні будуватись з сонячними панелями на даху...

Від обовязкового встановлення звільнені тільки два типи будинків

а - житлові

б - спеціальні Державні budivelnik

Повідомлень: 24779 З нами з: 15.01.09 Подякував: 218 раз. Подякували: 2666 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 сер, 2021 23:32 Re: Електромобілі

висновок один- електрички фуфло. unicdima

Повідомлень: 1754 З нами з: 10.06.19 Подякував: 72 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 сер, 2021 08:28 Re: Електромобілі unicdima написав: висновок один- електрички фуфло. висновок один- електрички фуфло.

может не Тесла - фуфло, а инфраструктура у ватников?. может не Тесла - фуфло, а инфраструктура у ватников?. Denik Повідомлень: 655 З нами з: 23.02.09 Подякував: 153 раз. Подякували: 332 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 891011 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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