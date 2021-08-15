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Електромобілі
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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Пон 16 сер, 2021 14:11
Denik написав: unicdima написав:
висновок один- електрички фуфло.
может не Тесла - фуфло, а инфраструктура у ватников?.
Если при заявленных 500+км хода она в реале проходит 330км то значит это фуфло, если у нее такие проблемы с зарядкой как в видео то значит Тесла фуфло.
Это хороший блогер.
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