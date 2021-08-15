Електромобілі

Если при заявленных 500+км хода она в реале проходит 330км то значит это фуфло, если у нее такие проблемы с зарядкой как в видео то значит Тесла фуфло.
Это хороший блогер.
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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Пон 16 сер, 2021 14:11
Додано: Пон 16 сер, 2021 17:52
В штатах додають до 10% спирту в бензин, в маштабах України це величезна економія валюти.
Додано: Пон 16 сер, 2021 18:23
Для того щоб категорично завляти що щось фуфло...треба як мінімум знати про що йдеться..а не робити висновки раз переглянувши відео....
1 Виробники ДВС авто заявляють про розхід 5 л/100 км..а насправді в них
5л/100 км при 60 км/год____якщо бак 50 л=1000км
10л/100км при 120км/год____якщо бак 50 л=500км
15л/100км в міському циклі_якщо бак 50 л=340км
2Так само і виробники електроавто (та ж Тесла з батареєю ємністю у 80Квт*год)
15Квт*год/100км при 60км/год = 550км
25Квт*год/100км при 120км/год= 330км
20Квт*год /100км міський цикл= 400км-найвигідніший варіант з існуючих
35Квт*год/100км при 200км/год=230км-практично жодна ДВС так не поїде.
Тому робіть висновки..а не пальці віялом...
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