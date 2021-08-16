Електромобілі

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на тему Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього

#<1 ... 9101112 Додано: Пон 16 сер, 2021 14:11 Denik написав: unicdima написав: висновок один- електрички фуфло. висновок один- електрички фуфло.

может не Тесла - фуфло, а инфраструктура у ватников?. может не Тесла - фуфло, а инфраструктура у ватников?.

Если при заявленных 500+км хода она в реале проходит 330км то значит это фуфло, если у нее такие проблемы с зарядкой как в видео то значит Тесла фуфло.

Это хороший блогер. Если при заявленных 500+км хода она в реале проходит 330км то значит это фуфло, если у нее такие проблемы с зарядкой как в видео то значит Тесла фуфло.Это хороший блогер. unicdima

Повідомлень: 1758 З нами з: 10.06.19 Подякував: 72 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 сер, 2021 17:52 В штатах додають до 10% спирту в бензин, в маштабах України це величезна економія валюти. Ukrainian

Повідомлень: 10068 З нами з: 18.06.08 Подякував: 36 раз. Подякували: 687 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 сер, 2021 18:23 unicdima написав: Если при заявленных 500+км хода она в реале проходит 330км то значит это фуфло, Если при заявленных 500+км хода она в реале проходит 330км то значит это фуфло, Для того щоб категорично завляти що щось фуфло...треба як мінімум знати про що йдеться..а не робити висновки раз переглянувши відео....

1 Виробники ДВС авто заявляють про розхід 5 л/100 км..а насправді в них

5л/100 км при 60 км/год____якщо бак 50 л=1000км

10л/100км при 120км/год____якщо бак 50 л=500км

15л/100км в міському циклі_якщо бак 50 л=340км

2Так само і виробники електроавто (та ж Тесла з батареєю ємністю у 80Квт*год)

15Квт*год/100км при 60км/год = 550км

25Квт*год/100км при 120км/год= 330км

20Квт*год /100км міський цикл= 400км-найвигідніший варіант з існуючих

35Квт*год/100км при 200км/год=230км-практично жодна ДВС так не поїде.



Тому робіть висновки..а не пальці віялом... Для того щоб категорично завляти що щось фуфло...треба як мінімум знати про що йдеться..а не робити висновки раз переглянувши відео....1 Виробники ДВС авто заявляють про розхід 5 л/100 км..а насправді в них5л/100 км при 60 км/год____якщо бак 50 л=1000км10л/100км при 120км/год____якщо бак 50 л=500км15л/100км в міському циклі_якщо бак 50 л=340км2Так само і виробники електроавто (та ж Тесла з батареєю ємністю у 80Квт*год)15Квт*год/100км при 60км/год = 550км25Квт*год/100км при 120км/год= 330км20Квт*год /100км міський цикл= 400км-найвигідніший варіант з існуючих35Квт*год/100км при 200км/год=230км-практично жодна ДВС так не поїде.Тому робіть висновки..а не пальці віялом... budivelnik

Повідомлень: 24785 З нами з: 15.01.09 Подякував: 218 раз. Подякували: 2668 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 сер, 2021 22:19 budivelnik написав: unicdima написав: Если при заявленных 500+км хода она в реале проходит 330км то значит это фуфло, Если при заявленных 500+км хода она в реале проходит 330км то значит это фуфло, Для того щоб категорично завляти що щось фуфло...треба як мінімум знати про що йдеться..а не робити висновки раз переглянувши відео....

1 Виробники ДВС авто заявляють про розхід 5 л/100 км..а насправді в них

5л/100 км при 60 км/год____якщо бак 50 л=1000км

10л/100км при 120км/год____якщо бак 50 л=500км

15л/100км в міському циклі_якщо бак 50 л=340км

2Так само і виробники електроавто (та ж Тесла з батареєю ємністю у 80Квт*год)

15Квт*год/100км при 60км/год = 550км

25Квт*год/100км при 120км/год= 330км

20Квт*год /100км міський цикл= 400км-найвигідніший варіант з існуючих

35Квт*год/100км при 200км/год=230км-практично жодна ДВС так не поїде.



Тому робіть висновки..а не пальці віялом... Для того щоб категорично завляти що щось фуфло...треба як мінімум знати про що йдеться..а не робити висновки раз переглянувши відео....1 Виробники ДВС авто заявляють про розхід 5 л/100 км..а насправді в них5л/100 км при 60 км/год____якщо бак 50 л=1000км10л/100км при 120км/год____якщо бак 50 л=500км15л/100км в міському циклі_якщо бак 50 л=340км2Так само і виробники електроавто (та ж Тесла з батареєю ємністю у 80Квт*год)15Квт*год/100км при 60км/год = 550км25Квт*год/100км при 120км/год= 330км20Квт*год /100км міський цикл= 400км-найвигідніший варіант з існуючих35Квт*год/100км при 200км/год=230км-практично жодна ДВС так не поїде.Тому робіть висновки..а не пальці віялом...

Будівельник, цей блогер досить технічно грамотний, щоб робити такі висновки.

ти знову мимо. Будівельник, цей блогер досить технічно грамотний, щоб робити такі висновки.ти знову мимо. unicdima

Повідомлень: 1758 З нами з: 10.06.19 Подякував: 72 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 сер, 2021 03:22 unicdima написав: Denik написав: unicdima написав: висновок один- електрички фуфло. висновок один- електрички фуфло.

может не Тесла - фуфло, а инфраструктура у ватников?. может не Тесла - фуфло, а инфраструктура у ватников?.

Если при заявленных 500+км хода она в реале проходит 330км то значит это фуфло, если у нее такие проблемы с зарядкой как в видео то значит Тесла фуфло.

Это хороший блогер. Если при заявленных 500+км хода она в реале проходит 330км то значит это фуфло, если у нее такие проблемы с зарядкой как в видео то значит Тесла фуфло.Это хороший блогер.

Тут 560 км

Тут 560 км Ukrainian

Повідомлень: 10068 З нами з: 18.06.08 Подякував: 36 раз. Подякували: 687 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 сер, 2021 09:34 unicdima написав: budivelnik написав: unicdima написав: Если при заявленных 500+км хода она в реале проходит 330км то значит это фуфло, Если при заявленных 500+км хода она в реале проходит 330км то значит это фуфло, Для того щоб категорично завляти що щось фуфло...треба як мінімум знати про що йдеться..а не робити висновки раз переглянувши відео....

1 Виробники ДВС авто заявляють про розхід 5 л/100 км..а насправді в них

5л/100 км при 60 км/год____якщо бак 50 л=1000км

10л/100км при 120км/год____якщо бак 50 л=500км

15л/100км в міському циклі_якщо бак 50 л=340км

2Так само і виробники електроавто (та ж Тесла з батареєю ємністю у 80Квт*год)

15Квт*год/100км при 60км/год = 550км

25Квт*год/100км при 120км/год= 330км

20Квт*год /100км міський цикл= 400км-найвигідніший варіант з існуючих

35Квт*год/100км при 200км/год=230км-практично жодна ДВС так не поїде.



Тому робіть висновки..а не пальці віялом... Для того щоб категорично завляти що щось фуфло...треба як мінімум знати про що йдеться..а не робити висновки раз переглянувши відео....1 Виробники ДВС авто заявляють про розхід 5 л/100 км..а насправді в них5л/100 км при 60 км/год____якщо бак 50 л=1000км10л/100км при 120км/год____якщо бак 50 л=500км15л/100км в міському циклі_якщо бак 50 л=340км2Так само і виробники електроавто (та ж Тесла з батареєю ємністю у 80Квт*год)15Квт*год/100км при 60км/год = 550км25Квт*год/100км при 120км/год= 330км20Квт*год /100км міський цикл= 400км-найвигідніший варіант з існуючих35Квт*год/100км при 200км/год=230км-практично жодна ДВС так не поїде.Тому робіть висновки..а не пальці віялом... Будівельник, цей блогер досить технічно грамотний, щоб робити такі висновки.

ти знову мимо. Будівельник, цей блогер досить технічно грамотний, щоб робити такі висновки.ти знову мимо. Я відкатав на електромобілі 15000 км...

Навіщо мені думка блогера,якщо я маю свою статистику. Я відкатав на електромобілі 15000 км...Навіщо мені думка блогера,якщо я маю свою статистику. budivelnik

Повідомлень: 24785 З нами з: 15.01.09 Подякував: 218 раз. Подякували: 2668 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 9101112 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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