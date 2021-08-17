Електромобілі

unicdima написав:Если при заявленных 500+км хода она в реале проходит 330км то значит это фуфло,
Для того щоб категорично завляти що щось фуфло...треба як мінімум знати про що йдеться..а не робити висновки раз переглянувши відео.... 1 Виробники ДВС авто заявляють про розхід 5 л/100 км..а насправді в них 5л/100 км при 60 км/год____якщо бак 50 л=1000км 10л/100км при 120км/год____якщо бак 50 л=500км 15л/100км в міському циклі_якщо бак 50 л=340км 2Так само і виробники електроавто (та ж Тесла з батареєю ємністю у 80Квт*год) 15Квт*год/100км при 60км/год = 550км 25Квт*год/100км при 120км/год= 330км 20Квт*год /100км міський цикл= 400км-найвигідніший варіант з існуючих 35Квт*год/100км при 200км/год=230км-практично жодна ДВС так не поїде.
unicdima написав:Если при заявленных 500+км хода она в реале проходит 330км то значит это фуфло,
Для того щоб категорично завляти що щось фуфло...треба як мінімум знати про що йдеться..а не робити висновки раз переглянувши відео.... 1 Виробники ДВС авто заявляють про розхід 5 л/100 км..а насправді в них 5л/100 км при 60 км/год____якщо бак 50 л=1000км 10л/100км при 120км/год____якщо бак 50 л=500км 15л/100км в міському циклі_якщо бак 50 л=340км 2Так само і виробники електроавто (та ж Тесла з батареєю ємністю у 80Квт*год) 15Квт*год/100км при 60км/год = 550км 25Квт*год/100км при 120км/год= 330км 20Квт*год /100км міський цикл= 400км-найвигідніший варіант з існуючих 35Квт*год/100км при 200км/год=230км-практично жодна ДВС так не поїде.
Тому робіть висновки..а не пальці віялом...
Будівельник, цей блогер досить технічно грамотний, щоб робити такі висновки. ти знову мимо.
unicdima написав:Если при заявленных 500+км хода она в реале проходит 330км то значит это фуфло,
Для того щоб категорично завляти що щось фуфло...треба як мінімум знати про що йдеться..а не робити висновки раз переглянувши відео.... 1 Виробники ДВС авто заявляють про розхід 5 л/100 км..а насправді в них 5л/100 км при 60 км/год____якщо бак 50 л=1000км 10л/100км при 120км/год____якщо бак 50 л=500км 15л/100км в міському циклі_якщо бак 50 л=340км 2Так само і виробники електроавто (та ж Тесла з батареєю ємністю у 80Квт*год) 15Квт*год/100км при 60км/год = 550км 25Квт*год/100км при 120км/год= 330км 20Квт*год /100км міський цикл= 400км-найвигідніший варіант з існуючих 35Квт*год/100км при 200км/год=230км-практично жодна ДВС так не поїде.
Тому робіть висновки..а не пальці віялом...
Будівельник, цей блогер досить технічно грамотний, щоб робити такі висновки. ти знову мимо.
Я відкатав на електромобілі 15000 км... Навіщо мені думка блогера,якщо я маю свою статистику.
budivelnik написав:Я відкатав на електромобілі 15000 км... Навіщо мені думка блогера,якщо я маю свою статистику.
Тобі вірити- себе не поважати. Чого ж ти їздиш на китайському дранті, а не на електричках?
Вірити взагалі нікому не можна.... Але мати свою думку,яка кристалізована з інформації з кількох джерел - можна. Тому отримуй по вухах 1 Станом на сьогодні найбільше електроавтомобілів виробляється в...(барабанний дріб) Китаї. 2 Станом на сьогодні в Китаї виробляються електроавтомобілі під марками Тесла,Пежо,Фольксваген,Хонда,Тойота... з єдиним уточненням - всі ці авто повинні бути реалізованими на території Китаю 3 Їздив на китайських електроавто виробництва Чанган Єва4 і Єва5 (саме на них я з жінкою наїздив 15000+км) 4 Замовив з Китаю і в найближчий час отримаю Пежо2008е В Китаї 25000 доларів, в Європі 40000+євро 5 Поцікався для розширення кругозору китайською маркою Хавал.. а точніше Хавал Н6 - цим авто я користуюсь другий рік. Няких претензій крім задоволення, при цьому ціна в 2+ рази нижча від німецьких аналогів
budivelnik написав:10л/100км при 120км/год____якщо бак 50 л=500км
25Квт*год/100км при 120км/год= 330км
На деяких дорогах в Австрії, де діє обмеження швидкості 100 км/год для автомобілів з ДВЗ, вже набуло чинності правило, яке дозволяє електрокарам рухатися зі швидкістю 130 км/год. Бензинові і дизельні авто просто спалюють більше палива, коли їдуть на великих швидкостях. https://nv.ua/ukr/auto/news/elektrokari ... 77871.html
budivelnik написав:10л/100км при 120км/год____якщо бак 50 л=500км
25Квт*год/100км при 120км/год= 330км
На деяких дорогах в Австрії, де діє обмеження швидкості 100 км/год для автомобілів з ДВЗ, вже набуло чинності правило, яке дозволяє електрокарам рухатися зі швидкістю 130 км/год. Бензинові і дизельні авто просто спалюють більше палива, коли їдуть на великих швидкостях. https://nv.ua/ukr/auto/news/elektrokari ... 77871.html
Будь яке авто спалює більше енергії при вищій швидкості. Адже опір повітря залежить від швидкості в кубі.... До речі Саме тому пташки перелітаючи океан втрачають менше ваги ніж БОЇНГ..бо пташки летять з швидкістю в 10-20м/сек , Боїнг летить з швидкістю 200-300м/сек