Електромобілі

Аналитическая фирма Canalys оценила рынок электрических автомобилей по итогам первой половины 2021 года — несмотря на острый дефицит компонентов мировые продажи батарейных электромобилей (BEV) и подключаемых гибридов (PHEV) увеличились на 160% год к году.

В первой половине 2021 года во всем мире суммарно продали 2,6 миллиона электрических транспортных средств — на 160% больше, чем год назад. Спрос превысил ожидания аналитиков и оказался выше, чем на автомобили с ДВС — этот сегмент вырос лишь на 26%.



Почти половина продаж электромобилей (47%) пришлась на Китай (ждем электромобиль Xiaomi). В то же время Европа (40% от общих продаж) демонстрирует самые высокие темпы перехода — 15% от общих продаж (против 12% в Китае); при этом в Норвегии доля электромобилей в общих продажах новых автомобилей достигает 80%. К слову, в июле Еврокомиссия представила масштабный план по борьбе с изменением климата, частью которого является полный отказ от автомобилей с ДВС к 2035 году (Минифраструктуры Украины тоже отметилось законопроектом, предусматривающим полный запрет на продажу бензиновых и дизельных авто уже с 2030 года).



В США за полгода отгрузили около 250 тысяч электромобилей — всего 3% от общих продаж автомобилей. Ожидается, что инвестиции в размере 174 миллиардов долларов, которые недавно анонсировал президент Джо Байден ускорят переход на электрические модели, особенно с учетом приближения выхода первых электрических пикапов (они особенно популярны в стране).



Неоспоримым лидером рынка электромобилей по-прежнему остается Tesla с долей 15%. Недавно компания Илона Маска отметилась значимым достижением — ее младший седан Model 3 (самый продаваемый электромобиль в мире) разошелся совокупным тиражом больше 1 миллиона экземпляров. На втором место находится Volkswagen Group с 13%, а замыкает тройку призеров китайское предприятие SGMW. Четвертое и пятое место занимают BMW Group и Stellantis с равными долями 5%. В июле Stellantis представил масштабный план электрификации модельного ряда до 2025 года — инвестиции более 30 млрд евро и четыре полностью новые электрические платформы для всех 14 брендов компании (Fiat, Dodge, Opel, Peugeot и др.)



Ранее сообщалось, что первым в мире электромобилем, проданным в количестве 1 миллиона экземпляров, стал Tesla Model 3. По итогам второго квартала за всё время существования данной модели было поставлено 1 031 588 машин — больше, чем электромобилей любой другой марки.