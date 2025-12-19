RSS
Електромобілі
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 13:58

Re: Електромобілі

Wirująświatła написав:например самокат от сяоми и мерседеса amg
Зображення

І ви його порівняли з бюджетним возиком на батарейці
Faceless
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:08

  Faceless написав:І ви його порівняли з бюджетним возиком на батарейці
вы ж не 1й день на форуме.. пишу спецом провокационные заголовки чтобы люди поинтересовались сколько теперь стоят самокаты.

Кстати купил недавно сяоми 5 поколения, доволен как слон. Ему подняли вольтаж, поставили более мощное колесо и теперь слова "горка" для него не существует. К сожалению одновременно снизили емкость акб с 12,4Ач до 10Ач. и зарядка по прежнему медленная (8 часов).

Увеличили ширину руля (появилось место для смартфона и сумочки), поставили каучуковые покрышки 10". Доработали горе механизм складывания. Короче кто купит не пожалеет. За эти деньги и близко ничего такого нет.



рекомендую брать в алло из-за кешбэка
https://allo.ua/ru/jelektrosamokaty/jel ... 603gl.html
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 19 гру, 2025 14:14, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Повідомлень: 31105
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2531 раз.
Подякували: 3514 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:13

Re: Електромобілі

  Wirująświatła написав:Ему подняли вольтаж, поставили более мощное колесо и теперь слова "горка" для него не существует.

Для якої ваги не існує?
В мене Ninebot Max G30-2
Faceless
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:15

  Faceless написав:
  Wirująświatła написав:Ему подняли вольтаж, поставили более мощное колесо и теперь слова "горка" для него не существует.

Для якої ваги не існує?
В мене Ninebot Max G30-2

с моими 85кг на горки заезжает без напряга (которые сяоми про 2 не тянул) тут есть парочка таких. Но до Киевского рельефа Ирпеню далеко.
цена G30-2 30+? тут всего 19
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 19 гру, 2025 14:18, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Повідомлень: 31105
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2531 раз.
Подякували: 3514 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:17

Re: Електромобілі

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:
  Wirująświatła написав:Ему подняли вольтаж, поставили более мощное колесо и теперь слова "горка" для него не существует.

Для якої ваги не існує?
В мене Ninebot Max G30-2

с моими 85кг на горки заезжает без напряга.
цена G30-2 30+? тут всего 19
Я брав давно
Faceless
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:18

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Для якої ваги не існує?
В мене Ninebot Max G30-2

с моими 85кг на горки заезжает без напряга.
цена G30-2 30+? тут всего 19
Я брав давно

может надумаете апгрейт.
Wirująświatła
Повідомлень: 31105
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2531 раз.
Подякували: 3514 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:19

Re: Електромобілі

Когда Ксиоми сделает копию Е-Хаммера Н2 или на крайняк хоть Ривиана?
барабашов
Повідомлень: 5530
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:20

Електромобілі

барабашов написав:Когда Ксиоми сделает копию Е-Хаммера Н2 или на крайняк хоть Ривиана?
Думаю модельки колекційні типу хот вілз давно є
Faceless
