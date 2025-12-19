RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Автомобілі в Україні та світі
/
Електромобілі

Електромобілі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 13:58

Re: Електромобілі

Wirująświatła написав:например самокат от сяоми и мерседеса amg
Зображення

І ви його порівняли з бюджетним возиком на батарейці
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37094
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8279 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:08

  Faceless написав:І ви його порівняли з бюджетним возиком на батарейці
вы ж не 1й день на форуме.. пишу спецом провокационные заголовки чтобы люди поинтересовались сколько теперь стоят самокаты.

Кстати купил недавно сяоми 5 поколения, доволен как слон. Ему подняли вольтаж, поставили более мощное колесо и теперь слова "горка" для него не существует. К сожалению одновременно снизили емкость акб с 12,4Ач до 10Ач. и зарядка по прежнему медленная (8 часов).

Увеличили ширину руля (появилось место для смартфона и сумочки), поставили каучуковые покрышки 10". Доработали горе механизм складывания. Короче кто купит не пожалеет. За эти деньги и близко ничего такого нет.



рекомендую брать в алло из-за кешбэка
https://allo.ua/ru/jelektrosamokaty/jel ... 603gl.html
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 19 гру, 2025 14:14, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31106
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2531 раз.
Подякували: 3514 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:13

Re: Електромобілі

  Wirująświatła написав:Ему подняли вольтаж, поставили более мощное колесо и теперь слова "горка" для него не существует.

Для якої ваги не існує?
В мене Ninebot Max G30-2
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37094
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8279 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:15

  Faceless написав:
  Wirująświatła написав:Ему подняли вольтаж, поставили более мощное колесо и теперь слова "горка" для него не существует.

Для якої ваги не існує?
В мене Ninebot Max G30-2

с моими 85кг на горки заезжает без напряга (которые сяоми про 2 не тянул) тут есть парочка таких. Но до Киевского рельефа Ирпеню далеко.
цена G30-2 30+? тут всего 19
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 19 гру, 2025 14:18, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31106
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2531 раз.
Подякували: 3514 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:17

Re: Електромобілі

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:
  Wirująświatła написав:Ему подняли вольтаж, поставили более мощное колесо и теперь слова "горка" для него не существует.

Для якої ваги не існує?
В мене Ninebot Max G30-2

с моими 85кг на горки заезжает без напряга.
цена G30-2 30+? тут всего 19
Я брав давно
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37094
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8279 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:18

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Для якої ваги не існує?
В мене Ninebot Max G30-2

с моими 85кг на горки заезжает без напряга.
цена G30-2 30+? тут всего 19
Я брав давно

может надумаете апгрейт.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31106
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2531 раз.
Подякували: 3514 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:19

Re: Електромобілі

Когда Ксиоми сделает копию Е-Хаммера Н2 или на крайняк хоть Ривиана?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5529
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:20

Електромобілі

барабашов написав:Когда Ксиоми сделает копию Е-Хаммера Н2 или на крайняк хоть Ривиана?
Думаю модельки колекційні типу хот вілз давно є
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37094
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8279 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 15:20

  барабашов написав:Когда Ксиоми сделает копию Е-Хаммера Н2 или на крайняк хоть Ривиана?

сяоми за теслой подъедает. хамеры только мамонты сейчас покупают). Бессмысленно делать тяжёлое авто на э.тяге. Тем более внедорожник. разве что из какого то суперлегкого материала типа инженерного пластика (PEEK, UHMWPE)

PEEK (Полиэфирэфиркетон): Один из самых прочных инженерных пластиков, применяется в аэрокосмической отрасли, может заменить алюминий и сталь, устойчив к высоким температурам.
UHMWPE (Сверхвысокомолекулярный полиэтилен): Имеет чрезвычайно длинные молекулярные цепи, что делает его невероятно прочным, он превосходит по прочности сталь и используется для особо ответственных элементов.
Поликарбонат (PC): Ударопрочный и жесткий, используется для бамперов, фар, пуленепробиваемых стекол

недавно читал про Холлофайбер заменитель синтепона

Холлофайбер спираль - это нетканый синтетический наполнитель из полых полиэфирных волокон, скрученных в виде миниатюрных пружинок, что делает материал легким, упругим, хорошо сохраняющим тепло и быстро восстанавливающим форму после сжатия или стирки. Его используют для утепления одежды, наполнения подушек, одеял, мягких игрушек и мебели, так как он гипоаллергенен, прочен и не способствует размножению грибков и пылевых клещей, в отличие от некоторых аналогов.
Ключевые особенности
Структура: Полые волокна, скрученные спиралью, создают воздушную подушку.
Упругость: Волокна-пружинки легко восстанавливают форму, не сваливаются и не сбиваются в комки.
Теплоизоляция: Хорошо сохраняет тепло, при этом пропускает воздух, создавая комфорт.
Гипоаллергенность: Не содержит токсинов, не вызывает аллергии, препятствует накоплению пыли.
Прочность: Волокна спаяны термически, что обеспечивает долговечность.
Уход: Устойчив к стиркам, легко восстанавливается после них.

к хамерам и сяоми отношения Холлофайбер не имеет, как факт что постоянно появляются новые материалы.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31106
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2531 раз.
Подякували: 3514 раз.
 
Профіль
 
2
3
  #<1 ... 19202122
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15318)
19.12.2025 16:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.